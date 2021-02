« Cobra Kai »: Julie Pierce est la mère de Tory, selon la théorie

« Cobra Kai« Il a une distribution talentueuse pleine de grands acteurs qui varient à la fois en âge et en taille, car la série se concentre tellement sur les personnages originaux de la franchise »Le Karaté Kid«Tout en présentant ses fils et autres enfants impliqués dans les dojos que Johnny et Daniel ramènent dans la vallée.

Cependant, peu de gens se démarquent comme Nichols conservateurs. Elle a rejoint le casting de « Cobra Kai« Dans la deuxième saison, se montrant comme une adolescente vengeresse, agressive et impitoyable, prête à faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir ce qu’elle veut, c’est pourquoi elle est la préférée de John Kreese.

Non seulement il a dépassé presque tout le dojo de Cobra Kai, mais a également entretenu une relation amoureuse avec Miguel et est devenu l’ennemi juré de Sam LaRusso. Pourtant, dans le troisième saison le personnage est humanisé en montrant sa condition de vie précaire, même si une information importante n’a pas été résolue: le nom de sa mère.

Parce que « Cobra Kai« N’a pas montré à la mère de tory? Si elle n’était pas un personnage important à l’avenir, elle aurait pu être une base puissante pour le saison 3 du programme comment tory voir la vie. Selon une théorie des fans, son identité n’a pas été montrée car ce ne serait autre que Julie Pierce.

LA MÈRE DE TORY SERAIT JULIE PIERCE DANS «COBRA KAI», SELON LA THÉORIE

Tory Nichols pourrait être la fille de Julie Pierce (Photo: Netflix)

Avant l’apparition de Moulins Ali dans la saison 3 de « Cobra Kai», De nombreux fans pensaient qu’elle serait la mère de tory vers le futur. Avec la révélation que tory Oui Ali ne sont pas liés, ce qui laisse l’identité de la mère de tory ouvert à toutes les possibilités pour les scénaristes.

« Cobra KaiN’a pas révélé grand-chose sur la mère de torymis à part le fait qu’elle était serveuse, et son traitement est ce qui a contribué à façonner la vision du monde de tory. Une allusion est faite à la vie familiale de tory pendant la saison 3 avec le propriétaire qui la harcèle alors qu’elle tente d’équilibrer plusieurs emplois et karaté.

Il est également révélé pendant la saison que la mère de tory elle est malade et à un moment donné, on peut l’entendre tousser de l’intérieur de l’appartement. Mais, « Cobra Kai« Ne montre pas la mère de tory pas du tout, ce qui pourrait être pour préserver la révélation d’un personnage majeur revenant de « Karate Kid».

Julie Pierce n’est pas encore apparue dans « Cobra Kai » (Photo: Columbia Pictures)

En ne faisant allusion qu’à la mère de tory, « Cobra Kai»Incite à la spéculation que son identité. Les parents de plusieurs des autres enfants ont été inclus, ce qui fait que la famille n’a pas tory être encore plus intrigant. Maintenant que nous savons que Moulins Ali elle n’est pas la mère de tory, les options du passé de la franchise sont limitées Karate Kid ça pourrait être la réponse.

Quelqu’un comme Jessica Andrews de « Le Karaté Kid Partie III« Cela pourrait être une solution, mais Julie Pierce est le personnage féminin le plus important de la Miyagi-verset qui n’est pas encore apparu. « Cobra KaiJe pourrais jouer cette révélation si lentement pour m’assurer Hilary swank peut revenir. Aucune information n’est disponible sur ce qui est arrivé à Julie Pierce après la fin de « Le prochain enfant de karaté».

Julie Pierce avait les mêmes problèmes de caractère que Tory (Photo: Columbia Pictures)

Cela donne « Cobra Kai« Une grande liberté pour donner un sens à la révélation qu’elle est la mère de Tory. Plusieurs années après les événements de «Karaté enfant 4″, Julie il aurait pu se marier et fonder une famille. Ce mariage peut expliquer pourquoi le nom de tory est Nichols au lieu de Transpercer. Julie, qui est la mère de tory, cela peut également éclairer davantage vos compétences de combat naturelles.

Depuis que son père lui a appris karaté à Julie avant sa mort, ce ne serait pas trop surprenant si Julie donne des leçons à ses propres enfants. L’intérêt de tory dans le combat et les compétences pourraient être transmises de sa mère. Les similitudes entre Julie Oui tory ils peuvent aller au-delà du simple athlétisme.

« Cobra KaiA fait de tory une personne incroyablement en colère et a laissé ces émotions prendre le dessus à plusieurs reprises. À bien des égards, la colère de tory avec le monde est similaire à ce qu’il ressentait Julie lorsque Miyagi a commencé à lui enseigner il y a plusieurs décennies. Julie Elle était bouleversée par la mort de ses parents et plus tard de celle de son grand-père, et en conséquence elle a souvent pris sa colère sur les autres.

Il serait intéressant de voir Tory découvrir que sa mère a étudié avec Miyagi (Photo: Columbia Pictures)

C’est assez similaire à ce qui se passe tory à présent. Et bien que Miyagi pourrait enfin aider Julie, conservatrice est une autre histoire. Le retour de Julie comme la mère malade de tory ce serait également une façon remarquablement nouvelle d’inclure un autre personnage précédent de « Karate Kid ». La seule connexion de Julie avec l’histoire actuelle, c’est être un étudiant de Miyagi, aimer DanielMais cela peut montrer le côté opposé de votre vie.

Oui ok Daniel a grandi avec un grand succès professionnel et personnel, il ne semble pas que le monde ait été si gentil avec tory ou sa mère. Ce serait fascinant de voir un autre étudiant Miyagi appliquer le même genre de sagesse dans des circonstances moins que souhaitables, ce qui pourrait également tory un arc de rédemption qu’aucun autre personnage « Cobra Kai » ne peut avoir en étudiant à Miyagi-do comme sa mère.