Splatoon 3 arrive sur Nintendo Switch à l’été 2022

Le prochain opus de la franchise de jeux de tir en ligne de Nintendo est sur le point de venir. Annoncé début 2021, dans le dernier Nintendo Direct nous avons pu voir plus de détails sur » Splatoon 3 » qui est devenu l’un des jeux les plus attendus sur la Nintendo Switch.

Avec »Splatoon 2 » vendu à plus de 12 millions d’exemplaires, le plaçant parmi les jeux vidéo les plus vendus Pour la console Nintendo actuelle, il est normal que la société ait voulu faire le saut vers le prochain opus.

La troisième partie arrivera avec de nouvelles armes, capacités et objets qui offriront une plus grande expérience au jeu multijoueur en ligne. La majeure partie de ce nouvel épisode sera un mode histoire beaucoup plus vaste que celui de la franchise « Splatoon ». Dans ce jeu, nous affronterons de nouveaux ennemis connus sous le nom de Mammifères, une sorte d’Octoriens mutés à la fourrure brune.

La campagne appelée »Le retour des mammifères »apporte de nouveaux niveaux avec un niveau d’animation inspiré de films comme »Spider-Man: Into the Spider-Verse », ainsi que de nouveaux angles de caméra qui apportent un changement à la franchise.

La dernière bande-annonce de » Splatoon 3 » est sortie lors du Nintendo Direct de février 2022. Cela se concentrait sur le mode de jeu coopératif appelé Salmon Run prochaine vague, et présentait les Inklings combattant dans une zone similaire à une base militaire alors qu’ils partaient d’un hélicoptère en tenue tactique. Les joueurs doivent utiliser presque tous les outils à leur disposition pour vaincre une série de boss divers.

» Splatoon 3 » ramène le mode emblématique Turf Wars des épisodes précédents, créant des batailles multijoueurs 4v4 encore plus frénétiques et passionnantes. Plusieurs nouveaux objets et armes sont présentés, tels que le Crab Tank, le Big Bubbler et l’énorme Trizooka, ainsi qu’une nouvelle arme en forme d’arc qui peut tirer de l’encre.

Bien qu’il n’y ait pas de date de sortie confirmée, Nintendo a déclaré que » Splatoon 3 » sortira à l’été 2022. Cela correspond au calendrier de sortie de la série, comme » Splatoon », » Splatoon 2 » et » Octo Expansion » de » Splatoon 2 » sont sortis pendant les mois d’été.

Ce troisième opus rejoindra les jeux Nintendo sortis pendant la saison estivale, rejoignant le jeu de football »Mario Strikers: Battle League » et » Fire Emblem Warriors: Trois Espoirs » qui sortira en juin.