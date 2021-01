Cobra Kai: Explication du secret de karaté de Miyagi-Do que son sensei a caché à Daniel

Dans la troisième saison de « Cobra Kai»Daniel LaRusso a découvert que M. Miyagi ne lui avait pas appris tout ce qu’il savait sur le karaté de sa famille, même s’il était son meilleur élève et faisait partie de sa vie de 1984 jusqu’à sa mort en 2011.

Avec l’intention de sauver sa compagnie et de retrouver l’équilibre dans sa vie, Daniel se rend à Okinawa et rencontre son ancien amour, Kumiko, et son ancien ennemi, Chozen, qui raconte l’origine du karaté Miyagi-Do et révèle que il y a une technique que son sensei n’a jamais partagée avec lui.

En 1625, un pêcheur nommé Miyagi Shimpo Sensei s’est endormi après avoir bu trop de saké au large de la côte d’Okinawa, s’est réveillé au large des côtes chinoises et, après 10 ans, il est revenu avec une femme, des enfants et le secret du karaté familial.

Depuis que M. Miyagi a rencontré Daniel, il lui a inculqué que le karaté n’est utilisé que pour se défendre, jamais pour attaquer. Mais Chozen était chargé de lui montrer que le karaté Miyagi-Do peut aussi être utilisé pour tuer parce que «la défense prend plusieurs formes».

EXPLICATION DU SECRET DU KARATÉ MIYAGI-DO

Chozen a expliqué que lorsque les ancêtres de Miyagi devaient défendre Okinawa contre les envahisseurs japonais, il n’y avait pas d’autre choix que de tuer, ils ont donc développé un système qui utilise des points de pression secrets pour rendre leurs ennemis sans défense.

Le disciple de Sato Toguchi, qui a appris le karaté grâce au père de Miyagi, commence un combat avec Daniel et lui fait croire qu’ils sont toujours des ennemis, mais après l’avoir immobilisé et prétendu qu’il était prêt à le tuer, il ne lui a touché le nez que comme LaRusso l’a fait. dans leur combat de 1985.

« Si un ennemi insiste sur la guerre, alors vous lui enlevez la capacité de la mener » fut la leçon que Chozen partagea avec Daniel, en plus, il lui donna les rouleaux Miyagi avec des techniques secrètes de points de pression.

Le même que LaRusso a utilisé à la fin de la troisième saison de « Cobra Kai«Pour arrêter John Kreese. Daniel partagera donc probablement la technique secrète avec ses élèves pour affronter ses nouveaux rivaux et assurer sa victoire lors du prochain tournoi All Valley.