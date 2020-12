Summer Walker et London On Da Track semblent de retour ensemble (encore)

On dirait que Summer Walker et London On Da Track ont ​​peut-être concilié leurs différences, après que les fans ont repéré la voiture de Londres dans l’histoire de Walker.

Si vous essayez de suivre l’état de la relation entre Summer Walker et London On Da Track, il y a de bonnes chances que vous soyez tout aussi perdu que le reste d’entre nous. Entre la rupture, la réconciliation, la rupture et le drame de bébé maman, personne n’a été capable de suivre. Mais si vous essayez toujours, les fans aux yeux d’aigle pensent qu’ils ont récemment repéré la paire ensemble dans la récente histoire Instagram de Walker, ce qui nous amène à croire qu’une fois de plus – contre toute attente – les deux se sont remis ensemble. Juste pour récapituler, le mois dernier, quelques semaines à peine après avoir révélé qu’elle et Londres attendaient un enfant, Walker a qualifié Londres de «connard n * gga», «une salope entière», et a déclaré la capacité de «f * ck up « sa vie via son histoire Instagram. Elle a également supprimé tout signe de leur relation de son flux, y compris sa révélation de grossesse. Après cela, le pot a été agité. Les bébés mamans de Londres ont mené une cyber-guerre contre Walker, lui écrivant des messages subliminaux via leurs histoires Instagram, et Londres a sonné, déclarant essentiellement que le drame entre ses bébés mamans et sa future maman est en dessous de lui, assurant les fans. il ne le divertirait plus et se concentrerait plutôt sur ses enfants. Quoi qu’il en soit, bien que ce ne soit pas totalement évident, les fans croient avoir repéré la Ferrari rouge de Londres garée à l’arrière-plan de l’une des dernières histoires IG de Walker, ce qui signifie qu’elle s’est glissée dans son garage. ou – le scénario beaucoup plus probable – les deux passent du temps ensemble. Je vais aller avec ce dernier.