Hayao Miyazaki: 7 caractéristiques indéniables dans ses films

Dans le monde de l’anime (et d’ailleurs de toute l’animation en général), rares sont les noms d’auteurs japonais qui peuvent compter sur la renommée internationale de Hayao Miyazaki, qui à 80 ans continue à travailler comme réalisateur, producteur , scénariste, animateur, artiste manga et l’un des propriétaires majoritaires du Studio Ghibli.

Miyazaki réalisé que l’anime a été reconnu au-delà des combats éternels et des power-ups miraculeux, donnant à l’animation japonaise d’être vue à un degré significatif d’élévation artistique à travers le monde.

Pendant des décennies, Miyazaki a réussi à devenir l’un des conteurs cinématographiques les plus importants de notre temps, réussissant à construire des éléments fortement reconnaissables dans chacun de ses films, qui parviennent à captiver les enfants et les adultes. Ensuite, nous parlerons de certains d’entre eux.

1.- Protagonistes féminines

Selon le même Miyazaki, la raison de la présence de femmes en tant que protagonistes dans la plupart de ses films, est que les femmes ont tendance à adopter une posture galante et les séquences d’action dans lesquelles, par exemple, il faut utiliser une arme, généralement ont un plus grand impact sur le spectateur. De plus, il déclarait lui-même: «J’aime les femmes».

Cela ne veut pas dire que ses têtes féminines remplissent le but d’être une femme fatale. Ce sont des personnages avec un sens de l’humanité fortement ancré dans leur personnalité, avec leurs défauts, leurs doutes et leurs vertus, comme ce que l’on attendrait de tout personnage réaliste.

2.- Environnementalisme

Dans ses films, des scénarios sont généralement présentés dans lesquels la nature et l’humanité elle-même peuvent coexister dans le même espace. Cela est dû à leur ferme conviction que cela devrait être l’un des objectifs les plus importants de la société. Cela se refléterait fortement dans « Mon voisin Totoro», Dans lequel les esprits de la forêt prennent soin des enfants. Bien entendu, la nature est aussi représentée comme une grande force puissante à laquelle un certain respect doit être rendu au risque de perturber son équilibre.

3.- Un cinéma optimiste

Malgré les problèmes que peuvent rencontrer ses protagonistes au cours de leurs aventures, les films de Miyazaki ils cherchent toujours à fournir, surtout avec leurs fins, un message d’optimisme (qui est généralement lié au sens de la responsabilité avec l’environnement de son auteur).

Pour beaucoup, cela peut être en contradiction avec le réalisme fort, parfois violent, de leurs histoires (voir Princesse Mononoke‘), mais à des fins pratiques, ce n’est pas une distraction majeure qui vous empêche de profiter du film dans son ensemble.

4.- Des histoires simples avec des nuances complexes

Miyasaki C’est quelqu’un qui n’a jamais fini de scénarios quand il commence ses films, ce qui explique comment le rythme et l’humour de l’histoire elle-même évoluent au fur et à mesure de sa progression, ce qui procure un réel sentiment de changement émotionnel dans ses histoires.

Prends pour exemple « Le voyage de Chihiro», Un film dans lequel une fille travaille pour une sorcière dans un spa de dieux pour récupérer ses parents. Ce qui commence comme une révision de « Alice au pays des merveilles«Devient un hommage au folklore japonais, rempli de moments profondément introspectifs.

5.- Histoires sur la croissance

Leurs histoires mettent souvent en scène de jeunes protagonistes qui, à travers leurs voyages ou leurs missions, doivent affronter le lourd fardeau de quitter leur enfance pour se diriger vers la maturité, ce qu’ils doivent faire complètement seuls. Précisément, cela serait renforcé grâce aux messages forts d’optimisme à la fin de ses films.

6.- Le concept de « héros »

Miyasaki a une vision très traditionaliste de ce que signifie être un «héros», présentant des personnages qui représentent littéralement les implications de ce genre de «figure mythique» dans la littérature. Ce sont des personnes toujours prêtes à aider les autres, quels que soient leurs propres besoins ou leur usure physique et émotionnelle. Sans peur du danger et avec une énorme charge de courage. Même s’ils ne souhaitent pas se battre, si le devoir l’exige, ils le feront quoi qu’il arrive.

7.- Une animation impressionnante

En plus d’avoir une direction artistique vraiment riche en détails et en profondeur, les mouvements avec lesquels ses personnages et ses décors interagissent se font ressentir avec une fluidité rarement vue dans l’animation traditionnelle.

Même les échelles de leurs altitudes sont inversées grâce à la cadence et au mouvement du vent autour des vestiaires. Films comme « Le château en mouvement de Howl«Ils parviennent à transformer chacune de leurs secondes d’animation en une véritable œuvre d’art.