Qui est Yan Yan Chan ? Détails sur la rumeur de petite amie de Harry Styles

On dit que Harry Styles sort avec Yan Yan Chan, un influenceur et mannequin qui fait des vagues à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie de la mode.

La dernière spéculation survient alors que la chanteuse de 29 ans est en tournée dans l’hémisphère sud à sa suite depuis Olivia Wilde en novembre 2022. Mais l’interprète de « Watermelon Sugar » serait déjà de retour sur la scène des rencontres.

Qui est Yan Yan Chan ?

Yan Yan Chan est un influenceur australien de 28 ans avec 219 000 abonnés sur Instagram. Sa nouvelle relation supposée avec Styles a des fans qui se tournent vers ses réseaux sociaux pour plus d’informations.

On pense que Chan sort avec Harry Styles depuis mars 2023.

Une source aurait déclaré au Mirror que « Harry voit quelqu’un. Il se donne beaucoup de mal pour garder son identité secrète après le cirque entourant sa relation avec Olivia.

La source a poursuivi en disant « ses proches sont tous au courant de la romance. Même si ce n’est que le début, les choses semblent bien se passer.

Styles et Chan se suivent sur Instagram depuis 2020, et il semble que leur relation soit passée d’une connexion virtuelle à des blocages réels.

Chan a été aperçue au concert de Styles à Sydney le 4 mars 2023. Elle a apprécié le spectacle alors qu’elle était assise dans une loge d’entreprise avec d’autres influenceurs. Les styles se sont apparemment glissés dans les DM de Chan avec une invitation à une afterparty privée lors de la partie australienne de ses concerts Love On Tour.

Mais ce n’est pas le seul lien entre Chan et Styles.

Harry Styles et Yan Yan Chan ont pris des vacances secrètes ensemble.

Le Mirror a rapporté que Styles et Chan avaient fait une escapade privée alors qu’il était en Australie en février pour son arrêt Love On Tour sur le continent.

Bien que les deux n’aient jamais été photographiés ensemble, Styles a été repéré à Byron Bay le 27 février 2023, qui serait l’un des spots de plage préférés de Chan. Il a été photographié lors d’une course autour du célèbre phare de la Nouvelle-Galles du Sud.

Chan est un modèle représenté par The Society Management.

En plus de son rôle d’influenceuse Instagram, Chan est un modèle de travail, représenté par The Society Management. Comme cité sur leur site Web, Chan décrit son contenu comme « trouvant le bon équilibre entre le commerce et l’art ».

Selon sa direction, Chan consulte également « actuellement une plate-forme de mode circulaire pour éduquer les consommateurs australiens et les sensibiliser à la durabilité de la mode ».

Chan a travaillé avec les plus grandes marques de mode.

Chan a fait des campagnes pour des marques de mode haut de gamme, faisant d’elle un incontournable de l’industrie de la mode. Elle a travaillé avec Fendi, Tiffany & Co, Chanel et Valentino. Sa collaboration la plus récente est avec Sir The Label.

Chan a fondé son blog en 2011, qui est selon ses propres mots, « un journal en ligne dédié à ses traductions personnelles de la mode, du mix-média et de l’art ». Elle est répertoriée comme directrice créative, productrice et consultante sur son blog, qu’elle qualifie de « journal visuel ».

Selon son blog, son travail « en tant que photographe, productrice, directrice créative et styliste a cultivé une marque personnelle reconnue par les marques du monde entier.

Yan Yan Chan est né à Hong Kong et a grandi à Sydney, en Australie.

Chan est née à Hong Kong le 28 septembre 1994, faisant d’elle une Balance.

Elle a grandi à Sydney, en Australie, où elle vit actuellement.

L’enseigne aérienne à la mode indique sur son site Web que la famille de son père « vient d’une lignée d’agriculteurs », qui a immigré en Australie en 1994.

Ses grands-parents possèdent même une ferme maraîchère chinoise en Australie, que Chan appelle sa « joyau le mieux gardé de sa famille ».

Histoires liées de YourTango :

Chan est ami avec l’ex-petite amie de Harry.

Chan est ami avec l’ancienne petite amie de Styles, Georgia Fowler, qui est également mannequin. Selon les rumeurs, Styles et Fowler seraient sortis ensemble en 2015. Il est allégué que Styles a écrit la chanson « Kiwi » sur Fowler, un natif de Nouvelle-Zélande.

Chan et Fowler ont été présentés dans le même tournage de mannequins sur l’île Lord Howe en 2021.

La dernière relation connue de Chan était avec Nathan Jolliffe, qui a acquis sa propre célébrité en remportant la saison 1 de The Amazing Race en Australie. Les deux sont sortis ensemble pendant cinq ans et ont même traversé l’océan pour vivre ensemble à New York avant de se séparer en juillet 2022.

Bien que rien ne puisse être connu avec certitude, il semble que Styles et Chan aient fait passer leur amitié Instagram au niveau supérieur.

Alexandra Blogier est rédactrice au sein de l’équipe d’information et de divertissement de YourTango. Elle couvre les potins sur les célébrités, l’analyse de la culture pop et tout ce qui concerne l’industrie du divertissement.