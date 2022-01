Cobra Kai acteur qui était aussi dans Grey’s Anatomy

in

C’est l’une des grandes révélations de la série karaté qui a participé il y a quelques années à un épisode clé de Grey’s Anatomy. De qui parle-t-on?

cobra kai C’est une des séries du moment Netflix grâce à la première de sa quatrième saison réussie qui a apporté plus d’une surprise aux fans de la série. En ce sens, de nombreux acteurs du programme se sont démarqués, notamment un jeune homme qui promet de devenir une figure importante à Hollywood : Tanner Buchanan. L’interprète de Robby Keene dans la série a démontré sa capacité professionnelle comme il l’avait fait par le passé…

La carrière de Buchanan avait des étapes précédentes à ce présent réussi. Nous avons parlé de petits rôles dans des émissions de télévision comme le spécial Halloween de famille moderne, faite par sophie vergara, ou la série iconique des docteurs L’anatomie de Grey, où Tanner a prêté son corps à un personnage qui a vécu une situation émouvante avec l’un des patients du Hôpital Grey Sloan Memorial.

Le rôle de Tanner Buchanan

Dans ce cas, il s’agissait du 190e épisode de la production, diffusé le 21 mars 2013 sous le titre Mains inactives. A cette occasion, nous avons pu voir différentes histoires se dérouler dans l’hôpital qui avait été récemment rénové alors que Gris Meredith (Ellen Pompeo) Elle a souffert de sa grossesse et s’est même disputée avec McDreamy pour cette raison.

L’une des histoires de cet épisode est celle de l’enseignant Madeleine Skoursky, responsable de l’enseignement des cours de sciences et de mathématiques à l’école primaire qui est touchée par une douleur qui ne la laisse pas bouger. On découvre bientôt qu’elle est atteinte d’un cancer de la vésicule biliaire et qu’elle ne pourra probablement pas reprendre son activité professionnelle. C’est la tâche de cette enseignante courageuse d’expliquer la situation à ses élèves.

Parmi les jeunes qui visitent Skurski à l’hôpital se trouve Lucas, joué par le désormais célèbre Tanner Buchanan. Avec une grande douleur, les petits écoutent leur enseignante qui essaie de comprendre pourquoi quelque chose d’aussi horrible se produit et elle essaie de leur donner des conseils sur la façon de prêter main-forte à la prochaine personne en charge de leur éducation. La participation de l’interprète de Robby Keene a été minime mais elle a ouvert d’autres portes dans sa carrière d’acteur.

Ensuite, nous avons pu voir Tanner Buchanan en série comme Les Goldberg, famille d’accueil Oui Survivant désigné jusqu’à arriver à secoueurs de jeu Oui cobra kai, deux des productions les plus importantes de la carrière de ce jeune talent qui va sûrement conquérir Hollywood grâce à ses capacités professionnelles et à ce look d’idole moderne qui lui donne une touche spéciale qui a captivé sa partenaire actuelle : l’actrice Lizzy Broadway.

