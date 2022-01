Dossier 81 : La nouvelle série d’horreur de Netflix qui fait sensation chez les téléspectateurs

Netflix a démarré du bon pied cette année 2022. Sa dernière série »Fichier 81 » créée le 14 janvier, est devenu l’un des succès du début d’année sur la plateforme.

Sous une histoire d’horreur, la série créée par Rebecca Sonnenshine (Les garçons), est basé sur la Podcast avec le même nom qui a trois saisons et un spin-off, qui a été l’un des contenus les plus populaires aux États-Unis, racontant principalement des histoires effrayantes et surnaturelles, telles que des événements inquiétants et des rituels liés au subconscient. Actuellement, la série a une première saison qui compte 8 épisodes.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Netflix confirme la deuxième saison de »The Squid Game ».

La série raconte les événements qui Dan Turner, un militant qui obtient un travail mystérieux qui consiste à restaurer une ancienne collection de vidéos de 1994 qui ont été brûlées. Au fur et à mesure que vous commencez à essayer les différentes bandes, trouvez le travail du réalisateur Mélodie Pendras, une enquête documentaire sur une secte dangereuse des années 80, qui se situe dans un bloc d’immeubles où les gens disparaissent.

» File 81 », enferme les téléspectateurs dans une zone de mystère et de mysticisme, où des croisements inquiétants entre le passé et le présent sont générés, car Turner trouvera aujourd’hui les secrets de la mystérieuse association qui lui a confié la tâche de restauration , et d’autre part, les bandes de Pendras nous donneront des images de ce qu’étaient les règles dérangeantes et inexplicables du sinistre culte.







Compte tenu des événements survenus dans l’intrigue, le créateur de la série est sorti pour préciser que rien de ce qui est présenté dans la série n’est basé sur réalités, mais je me réfère à différents mouvements mystiques liés au surnaturel qui ont émergé ces dernières années dans la ville et l’état de New York.

Après la fin de la première saison, vu que la série a été un succès complet et compte tenu du fait que le podcast dont elle s’inspire a un total de trois saisons, il est fort probable que la série soit renouvelée pour plus de versements, puisqu’il y a le matériel nécessaire pour continuer l’histoire.