« Clarice »: Pourquoi la série ne montrera-t-elle pas Hannibal Lecter?

CBS a préparé un programme qui servira de continuation à «Le silence des agneaux« , Racontant un nouveau thriller policier sous le nom »Clarice». Cette nouvelle série présentera l’agent en formation du FBI Clarice Starling, personnage célèbre pour l’interprétation de Jodie Foster sur la bande de 1991.

Malgré le fait que le film et le roman écrits par Thomas Harris présente Clarice En tant que protagoniste principal, l’histoire raconte dans son centre d’attention qu’il est peut-être l’un des personnages les plus célèbres du cinéma et de la littérature policière: le Hannibal Lecter.

Lecter Il est considéré par beaucoup de ses fans comme l’un de ces personnages pour attirer l’attention à chaque fois qu’il entre en scène, et malgré sa grande importance dans l’histoire, cette série n’aura pas sa participation. En fait, ils ne sont même pas autorisés à utiliser leur nom.

Les droits des personnages créés par Harris se trouvent dans une situation quelque peu compliquée, car ils sont répartis entre MGM et la société appartenant au producteur Dino De Laurentis. Ce serait confirmé par EW que la série n’a l’autorisation d’utiliser qu’un certain nombre de caractères avec lesquels la série « Hannibal » aucun compte. Par exemple, « Buffalo Bill». Cela exclut complètement les caractères de « Dragon Rouge« , »Hannibal« Ou »Hannibal se levant».

« J’essaie toujours de comprendre comment les droits sont divisés », a déclaré le producteur exécutif. Alex Kurtzman. «Mais cela a été presque libérateur parce que nous n’avons aucun intérêt à écrire sur Hannibal. Non pas parce que nous n’aimons pas les films et la série, mais parce que cela s’est si bien terminé pour tant de personnes que cela ne nous a pas semblé frais. «

Races de Rebecca sera en charge de donner vie à Clarice dans une histoire qui se déroule un an après les événements survenus en « Le silence des agneaux». Plutôt que de traiter directement avec un tueur en série traditionnel, cette série sera confrontée à «une entité qui représente quelque chose que nous traitons dans nos vies tout le temps».

D’accord avec Kurtzman, la série ne prétend pas répéter le travail du cinéaste Jonathan Demme. Il chercherait à assimiler le même esprit narratif, à reprendre une nouvelle interprétation de l’histoire d’il y a 30 ans et à l’amener à de nouveaux publics. « Clarice« Il n’a pas encore de date de sortie établie.