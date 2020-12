Nicki Minaj plie la beauté au visage frais dans une vidéo sans maquillage

Les Barbz doivent encore attendre les photos de son petit garçon.

Maintenant qu’elle s’est débarrassée des fans obsessionnels qui ont d’une manière ou d’une autre obtenu son numéro de téléphone et ont continué à lui envoyer des messages via des SMS de groupe, Nicki Minaj est de retour pour se faire dorloter. La star du rap a été déprimée depuis la naissance de son fils, et Barbz attendait avec impatience les photos du premier-né de Minaj. Nicki semble garder son bébé hors de vue, mais pour le moment, elle a récemment partagé des photos de sa poussette Fendi. Alors que Nicki et son mari Kenneth Petty tombent dans le rythme de la parentalité, la rappeuse a refait surface sur sa page Instagram avec quelques vidéos pour apaiser ses followers. Nicki montre sa beauté sans maquillage et au visage nu alors qu’elle se fait coiffer. Dans un clip, sa styliste met la touche finale à ses cheveux et Nicki a décidé de faire une petite blague en disant «Nous l’avons fait, Joe», faisant référence au moment viral de la vice-présidente élue Kamala Harris. Pendant ce temps, Nicki a déjà expliqué qu’elle préparait soigneusement son prochain projet, mais nous n’avons pas eu beaucoup d’informations sur ce à quoi nous attendre. L’animateur du Queens a été présenté sur plusieurs pistes en 2020 alors qu’elle collaborait avec des artistes comme NBA YoungBoy, Tekashi 6ix9ine, Ty Dolla € ign, Meghan Trainor, Doja Cat et bien d’autres. Pourtant, les fans attendent des nouvelles de sa prochaine grosse goutte. Découvrez les messages de Nicki Minaj ci-dessous.