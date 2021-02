La montée de Skywalker n’a pas de fin alternative là où vit Ben Solo

Star Wars: La montée de Skywalker a suscité de nombreux débats parmi les fans. Et bon nombre des points les plus subtils du film seront débattus pendant des années. Certains éléments du drame des coulisses pourraient ne jamais être résolus. Mais Daisy Ridley, qui incarne Rey dans la franchise, a définitivement répondu à au moins une question. Quels que soient les changements apportés à la fin du jeu, Kylo Ren d’Adam Driver, alias Ben Solo, allait toujours mourir dans The Rise of Skywalker.

Récemment, la journaliste Sariah Wilson a rencontré Daisy Ridley. Bien que l’interview complète n’ait pas encore été publiée, au moment d’écrire ces lignes, Wilson s’est tourné vers Twitter pour mettre celle-ci au repos. Wilson a interrogé Ridley sur la possibilité d’une fin alternative où Ben Solo a vécu après son arche de rédemption. Selon Ridley, cela n’a jamais été sur la table. Bien que certaines versions alternatives de la fin aient été envisagées. Voici ce que Wilson avait à dire à ce sujet.

« Fans de Reylo: Daisy dit que les deux seules fins possibles de TROS étaient baiser ou pas de baiser, elle a dit que la mort de Ben était la seule chose qui n’avait jamais changé depuis le début et qu’il n’y avait pas de dialogue dans la scène de baiser autre que ‘Ben’ et son discours « Non, non, non, non » quand il est mort. «

Alors voilà, fans de Star Wars. Bien que beaucoup de choses aient changé avec l’épisode IX pendant le mandat du réalisateur JJ Abrams avec le projet, Ben Solo n’allait jamais s’en sortir vivant. Il n’y a pas de version du film dans laquelle Ben et Rey chevauchent le coucher du soleil jumeau sur Tatooine en tant que compagnons Skywalkers. Cela allait toujours être la rédemption dans la mort pour Kylo et Rey Skywalker pour Daisy Ridley.

Quoi qu’il en soit, la production a fait face à de nombreux changements au cours du développement. À l’origine, Colin Trevorrow (Monde jurassique) a été signé pour diriger l’entrée finale de la saga Skywalker. Cependant, il s’est séparé du projet à la suite de différences créatives avec Lucasfilm. JJ Abrams, qui a réalisé le réveil de la force avant de remettre Le dernier Jedi à Rian Johnson, a ensuite été ramené pour terminer ce qu’il avait commencé. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles des modifications étaient apportées Star Wars: La montée de Skywalker jusqu’à la dernière minute. Même si c’est vrai, cet élément important de l’intrigue a toujours été présent dans la version d’Abrams.

Guerres des étoiles fait maintenant face à un avenir très différent au-delà de la saga Skywalker. Grâce au succès massif de The Mandalorian, nous recevons une tonne de nouvelles émissions sur Disney + se déroulant dans une galaxie lointaine, très lointaine. Mais les films se produisent toujours aussi. Patty Jenkins (Wonder Woman 1984) est configuré pour diriger Escadron de voleurs), qui sortira en salles en décembre 2021. Taika Waititi (Thor: Ragnarok) coécrit également actuellement un film mystérieux Star Wars qu’il dirigera également. Disney a des dates réservées en décembre 2025 et décembre 2027 pour les versements futurs. Vous pouvez consulter le message d’origine à partir de Twitter de Sariah Wilson.