Finale «  The Bachelorette  » 2020: Tayshia Adams a-t-elle choisi Zac, Ivan ou Ben? Saison 16, épisode 13 vient de donner aux fans la fin la plus émouvante

L’animateur Chris Harrison a averti les fans La bachelorette La finale de la saison 16 serait une course émotionnelle – et il a livré. Le mardi 22 décembre, Tayshia Adams a fait son dernier choix entre Zac Clark, Ivan Hall et Ben Smith. Alors, qui a finalement choisi le responsable? Voici qui est rentré à la maison La bachelorette Saison 16 épisode 13.

[Spoiler alert: The Bachelorette Season 16 Episode 13.]

L’épisode 13 de la saison 16 de « The Bachelorette » commence avec le retour de Ben Smith et l’élimination d’Ivan Hall

EN RELATION: « The Bachelorette »: Ivan Hall révèle ce qu’il ressentait vraiment pour Tayshia Adams lorsqu’ils se sont rencontrés

La bachelorette L’épisode 13 de la saison 16 a commencé là où le voyage d’Adams s’était arrêté. Dans l’épisode précédent, Ben est revenu après son élimination. Il a dit à Adams qu’il était amoureux d’elle. Et bien sûr, la tête était sous le choc.

Finalement, Adams a dit à Ben qu’il pourrait venir à la prochaine cérémonie des roses. Mais elle ne savait pas quoi faire. Elle l’embrassa aussi et sembla le regretter à cause de toute la confusion.

Plus tard, Ben s’est présenté à la cérémonie des roses, qui a alerté Zac et Ivan. Les deux hommes étaient ravis de se qualifier pour les deux derniers. Mais ensuite, Adams a demandé à Ivan de parler. Finalement, elle l’a renvoyé chez lui, faisant allusion à des différences religieuses.

Pendant ce temps, Ivan avait le cœur brisé. Cependant, il n’a pas regretté son temps avec la célibataire. «Ça craint», dit Ivan. « Mais je voulais dire chaque mot quand j’ai dit que je tombais amoureux de toi cette semaine. »

Ben Smith et Zac Clark rencontrent les parents de Tayshia Adams lors de la finale de « The Bachelorette »

EN RELATION: « The Bachelorette »: Tayshia Adams révèle qui ses parents choisiraient pour sa première impression Rose

Après avoir choisi Ben et Zac comme ses deux derniers hommes La bachelorette Finale de la saison 16, Adams a présenté ses candidats à ses parents. Le premier était Ben, qui a reconnu ses fautes envers le père d’Adams, Desmond. Ben a révélé qu’il avait déjà fait une erreur. Mais il était là maintenant. En fin de compte, Desmond a dit qu’il donnerait une chance à Ben.

Plus tard, Zac a rencontré les parents d’Adams. Il a eu une conversation honnête avec Desmond et a révélé à quel point il était sérieux dans son engagement envers Adams. Leur conversation a mis Desmond à l’est. Pendant ce temps, la mère d’Adams, Rosario, a révélé qu’elle pouvait voir la chimie du couple.

Tayshia Adams renvoie Ben Smith chez lui avant la cérémonie finale des roses

Tayshia Adams sur la finale de la saison 16 de «The Bachelorette» | Craig Sjodin via Getty Images

EN RELATION: Ben Smith reviendrait-il pour «The Bachelor»? Les fans de « Bachelorette » se demandent s’ils verront le candidat en 2022

Avant qu’Adams ait ses derniers rendez-vous avec Ben et Zac La bachelorette Saison 16 Episode 13, Desmond a parlé à sa fille. Il a révélé que la famille était inquiète pour elle et que personne ne voulait la voir faire une erreur. Adams a admis qu’elle se sentait dépassée après la conversation. Mais même ainsi, elle devait avancer.

Avant leur date finale, Zac a révélé qu’il était prêt à commencer sa vie avec Adams. Il voulait proposer et se marier. Puis pendant le rendez-vous, Adams était dans sa tête. Mais Zac le remarqua et fit de son mieux pour la distraire. Puis, pendant la soirée, Adams a parlé de ses craintes. Elle avait peur que Zac finisse par s’enfuir. Cependant, le concurrent l’a rassurée que tout irait bien. Il était engagé.

Après le rendez-vous avec Zac, Adams a obtenu la clarté dont elle avait besoin. Elle a donc décidé de renvoyer Ben chez lui. Adams a dit à Ben qu’elle voyait du potentiel à son retour. Mais son cœur était avec quelqu’un d’autre. Comme Ivan, Ben avait le cœur brisé. Cependant, il voulait juste qu’Adams soit heureux.

Zac Clark et Tayshia Adams se fiancent dans la finale de la saison 16 de « The Bachelorette »

EN RELATION: « The Bachelorette »: Tayshia Adams dit que Zac Clark est « le matériau du futur mari »

Quand Adams a éliminé Ben sur La bachelorette Finale de la saison 16, Zac est devenu le dernier homme debout. Et en discutant avec les producteurs, Zac a révélé à quel point il voulait proposer.

« J’adore Tayshia et je vais proposer à la femme de mes rêves », a déclaré Zac. «Elle est tout ce que j’ai toujours voulu chez un partenaire. … Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j’aime tellement Tayshia.

Puis avant la cérémonie finale des roses, Adams est devenu ému en discutant avec Harrison. Mais Adams n’éprouva aucun doute. Elle se sentit excitée.

Enfin, le moment est arrivé. Adams et Zac ont partagé à quel point ils s’aimaient. Adams a choisi Zac comme sa dernière rose. Le couple est parti La bachelorette finale heureusement engagée.

Malheureusement, il n’y a pas eu de spéciale «After the Final Rose» pour Adams et Zac. Après la finale, Harrison a expliqué pourquoi la réunion n’avait pas eu lieu. Cependant, l’hôte a également fait allusion à une mise à jour potentielle lorsque Le célibataire La saison 25 avec Matt James commence en janvier 2021.

« Ça me fait mal qu’il n’y ait pas de spécial live AFR cette saison #TheBachelorette, » Harrison a écrit sur Twitter. «En raison du fait d’être poussé dans les vacances et de la difficulté de rassembler les gens en toute sécurité pendant cette période, ce n’était tout simplement pas possible. Mais j’espère que nous serons de retour pour #TheBachelor. »

Check-out Aide-mémoire Showbiz sur Facebook!