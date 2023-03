Citadel : voici la bande-annonce avec Priyanka Chopra, Richard Madden et Stanley Tucci

in

Priyanka Chopra et Richard Madden jouent dans la prochaine série d’espionnage Prime Video.

Prime Video a déjà publié la bande-annonce de Citadellesa nouvelle série avec Priyanka Chorpa, Richard Madden et tucci stanley et nous vous disons tout ce que l’on sait sur le projet.

La première saison de cette série raconte l’histoire de Citadel, une agence d’espionnage qui a été détruite par Manticoreun syndicat qui manipule le monde depuis l’ombre.

Depuis la chute de la Citadelle, Les agents Mason Kane (Richard Madden) et Nadia Sinh (Priyanka Chopra) ont reconstruit leur vie avec de nouvelles identités, mais ignorant leur passé après avoir effacé leurs souvenirs. après avoir à peine survécu.

Bernard Orlick (Stanley Tucci) traquera Mason pour l’aider à empêcher Manticore d’établir un nouvel ordre mondial. En même temps, Mason va chercher Nadia, son ancienne collègue pour se lancer dans une mission visant à arrêter Manticore.. « Tout en traitant d’une relation construite sur des secrets, des mensonges et un amour dangereux mais incassable.« , dit le synopsis de la nouvelle série Prime Video.

+ Combien d’épisodes compte Citadel et quel est le casting ?

A travers une histoire d’espionnage et sous le genre thriller, la série aura un total de six chapitres et arrivera sur la vidéo Prime le 28 avril. Après ses débuts, un chapitre hebdomadaire sera présenté en première tous les vendredis jusqu’à la fin du 26 mai.

En plus de Priyanka et Richard, la série présente la participation de tucci stanley, Lesley Manville, Osy Ikhile, Ashley Cummings, Roland Moller et Caoilinn Springall.

