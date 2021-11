Le producteur de Fast & Furious réagit à la demande de Vin Diesel pour le retour de The Rock

Hiram Garcia, partenaire commercial et coproducteur de Dwayne « The Rock » Johnson, a donné son avis sur le récent appel plutôt surprenant de Vin Diesel pour que la superstar de l’action revienne dans le monde de Le rapide et furieux. À la suite d’une querelle très publique entre les deux costauds, Diesel a récemment offert une sorte de rameau d’olivier, tendant la main à Johnson et lui demandant de ramener l’agent Hobbs pour la finale. Bien que Garcia n’ait pas encore discuté de la situation avec Johnson, il comprend pourquoi Diesel ferait cela.

« Écoutez, vous ne pouvez jamais prédire ou contrôler ce qui va sortir de ce monde. Alors j’y suis très habitué maintenant. Je pense que nous y sommes tous les deux très habitués. Je sais. Je n’ai pas pu vraiment connecter avec DJ là-dessus parce qu’il a été enterré dans la promotion de la notice rouge. Mais oui, j’y suis habitué. C’est ce qui vient avec ce monde. Vous obtenez des balles courbes folles lancées et vous roulez simplement avec. «

Bien qu’il ne sache pas si The Rock acceptera son offre, Garcia pense qu’il y a une chance que l’acteur qui tire son coup fonctionne. Le producteur suggère même que Diesel a peut-être doublé son appel, en envoyant peut-être à The Rock un message privé ou deux …

« C’est la famille Fast. Écoute, DJ est la plus grande star de cinéma au monde. Personne n’est en dessous d’essayer toutes les tentatives et approches pour essayer de le faire embarquer. Alors je l’apprécie. Tu dois prendre ton coup. On ne sait jamais. Je suis sûr qu’il y a aussi quelques DM qui se sont glissés là-dedans. Je suis sûr qu’il s’est aussi glissé dans les DM. »

La querelle entre Diesel et Johnson est bien documentée, avec les mastodontes {Fast and Furious} qui se sont effondrés en 2016, lorsque The Rock a qualifié certains de ses co-stars masculins anonymes de « cul de bonbons ». Bien qu’il évitait de nommer des noms, vous n’avez pas besoin d’être un super détective pour déterminer de qui il parlait. Depuis lors, Johnson a exprimé ses regrets d’avoir rendu la querelle si publique, bien qu’il ait rapidement affirmé qu’il pensait chaque mot; « Non, je pensais ce que j’ai dit. Bien sûr. Je pense ce que je dis quand je le dis. Mais l’exprimer publiquement n’était pas la bonne chose à faire. »

Avec le différend en cours, il était supposé que l’agent Hobbs de Johnson serait simplement exclu de la prochaine finale {Fast and Furious}, qui culminera en un {Fast and Furious 10} en deux parties, mais Diesel a clairement d’autres idées en tête. , tendre la main à Johnson dans l’espoir d’enterrer la hache de guerre. « Mon petit frère Dwayne… le moment est venu », a commencé Diesel dans un article sur les réseaux sociaux. « Le monde attend la finale de [Fast and Furious 10]. Comme vous le savez, mes enfants vous appellent Oncle Dwayne dans ma maison. Il n’y a pas un jour férié qui passe sans qu’eux et vous n’envoyiez de bons vœux… mais le moment est venu. L’héritage vous attend. Je t’ai dit il y a des années que j’allais tenir ma promesse envers Pablo. J’ai juré que nous atteindrions et manifesterions le meilleur Fast dans la finale qui est de 10 ! Je dis ça par amour… mais tu dois te montrer, ne laisse pas la franchise inactive tu as un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par aucun autre. J’espère que vous vous montrerez à la hauteur et accomplirez votre destin. »

Est-ce que ça marchera? Seul le temps nous le dira. Mais s’il apparaît dans Rapide et furieux 10 ou non, Hobbs est sur le point de revenir dans un Hobbs & Shaw suite qui est actuellement en cours de développement avec la coproduction de Seven Bucks Productions, Johnson et Hiram Garcia revenant à leurs postes de producteurs. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Screen Rant.





