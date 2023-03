Comparaison : The Last of Us – À quel point l’épisode 8 est-il proche de l’original PlayStation ?

Attention, les spoilers suivent : Après dans l’épisode 7 de la série à succès Le dernier d’entre nous une autre touche de amour chez les adolescentes était dans l’air, nous sommes dedans épisode 8 de retour dans la lutte brutale pour la survie. À quel point ces événements sont proches de l’original PlayStation, nous examinons ci-dessous dans notre Comparaison à.

Ellie rencontre David

Au début de l’épisode, nous voyons David s’adresser aux membres de sa congrégation dans une sorte de service religieux. c’est une scène qui n’est pas inclus dans le modèle de jeux. Même après cela, il y a quelques petites déviations, car Ellie va chasser avec un arc et des flèches dans le jeu, pas avec une arme à feu.

Après cela, cependant, la série télévisée se rapproche à nouveau de l’original PlayStation. Quand Ellie rencontre David et James pour la première fois, s’entretient avec David ou se couche plus tard avec Joel, ces moments sont empruntés presque 1: 1 au matériau source. Parfois même les dialogues s’accordent presque mot pour mot.

Ellie parle à David

David et Ellie attendent James © SIE/Naughty Dog, HBO David veut en savoir plus sur Ellie © SIE/Naughty Dog

Ellie se couche à côté de Joel © SIE/Naughty Dog, HBO Elle fait de même sur PlayStation Original © SIE/Naughty Dog

En prison

Même après ça, les responsables de l’émission « The Last of Us » continuent de grimper sur le tracé du gabarit le long de. Par exemple, Ellie est capturée et enfermée dans une cage. David saisit cette opportunité pour lui discuter avec elle. Joel, quant à lui, interroge plutôt grossièrement ses hommes sur l’emplacement de leur colonie, qui a été empruntée presque directement à l’original PlayStation.

Après qu’Ellie ait cassé le doigt de David et qu’il se soit rendu compte qu’il ne pourrait pas la convaincre, il décide de tuer la fille. Après qu’Ellie ait réussi avec un peu de chance à s’échapper de cette situation difficile, commence un jeu du chat et de la souris angoissant.

Ellie a été capturée par David © SIE/Naughty Dog, HBO L’héroïne de « The Last of Us » a également été prise dans le gabarit © SIE / Naughty Dog

Joël interroge les hommes de David

Joel interroge l’un des hommes de David © SIE/Naughty Dog, HBO Joel n’est pas très délicat dans les deux versions

Ellie se cache de David

Ellie se cache de David © SIE / Naughty Dog, HBO Une image conceptuelle de la recherche d’Ellie par David © SIE/Naughty Dog

C’est bon, petite fille

Tout cela aboutit finalement à une finale captivante qui se démarque dans l’ensemble très proche de l’original PlayStation. Ellie essaie de prendre David par surprise mais est maîtrisée par lui. Cependant, elle s’empare d’un couteau avec lequel elle le poignarde à plusieurs reprises.

Dans le jeu vidéo Joël entre dans la maison en flammes et l’empêche de pirater davantage le cadavre de David. Dans l’épisode 8 de la série télévisée, il ne retrouve Ellie qu’après qu’elle a déjà pris d’assaut l’extérieur. Il la serre dans ses bras dans les deux versions de l’histoire et lui dit que tout ira bien.

Ellie poignarde David © SIE / Naughty Dog, HBO Elle fait la même chose dans le jeu © SIE/Naughty Dog

Joel trouve Ellie © SIE / Naughty Dog, HBO L’apogée émotionnelle d’un chapitre de jeu captivant © SIE/Naughty Dog

Contrairement au précédent 7ème épisode, l’épisode 8 de « The Last of Us » se reprend quelques libertés créativesen particulier concernant David et son église. Les moments clés de l’original PlayStation sont mis en œuvre de manière très précise, à la fois en termes de la mise en scène ainsi qu’en ce qui concerne les dialoguesdont certains ont été tirés 1:1 du jeu vidéo.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.

En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube. Toujours afficher le contenu de YouTube

Vous pouvez regarder les nouveaux épisodes de « The Last of Us » dans ce pays tous les lundis sur Sky Allemagne et WOW Regarder. L’épisode 9 sortira le 13 mars 2023.