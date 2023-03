Avatar : The Way of Water : la version numérique comprendra 3 heures de contenu supplémentaire

La version numérique exclusive de »Avatar : la voie de l’eau » apportera aux fans un total de trois heures de contenu bonus. Dans une nouvelle déclaration, 20th Century Studios a annoncé que la suite » Avatar » sera disponible sur toutes les plateformes de location, y compris Première vidéo et Apple TV à partir du 28 mars.

Le distributeur a également révélé que la version numérique de » The Way of Water » contiendra plusieurs heures de matériel bonus, y compris des commentaires audio de la distribution et de l’équipe créative, ainsi que plusieurs vidéos des coulisses. Le film sera diffusé en qualité 4K Ultra HD, accompagné d’un son Dolby Atmos.

La sortie numérique de » Avatar: The Way of Water » suivra sa sortie en salles record, car la suite est actuellement la troisième suite la plus rentable de tous les temps, derrière le film original » Avatar » et » Avengers : Fin de partie ». Il a également reçu un grand nombre de critiques positives, ce qui lui a valu un grand nombre de nominations pour différents prix de l’industrie.

Le directeur James Cameron a parlé du succès critique et commercial de » Avatar: The Way of Water » dans une récente interview. « Le film réussit, pas sur la base de sa technologie », a déclaré Cameron. « En fait, j’ai même interdit de parler de la technologie dans les coulisses du film, car je pense que les gens se soucient des personnages. »

Cameron a expliqué plus tard l’effort qu’il a déployé pour créer les personnages et le monde de » Avatar: The Way of Water », se comparant à l’auteur de » Le Seigneur des Anneaux ». « J’essayais de faire une simulation de Tolkien et Peter Jackson, dit-il. Un peu effronté et ambitieux, mais je n’adaptais pas un énorme panthéon de livres qui existaient. Je devais le faire. »

»Avatar: The Way of Water » sera disponible à la vente numérique le 28 mars 2023.