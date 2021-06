Chvrches désigne Robert Smith comme la première option de collaboration

Avec la confirmation de la sortie de « Screen Violence », quatrième album studio de Chvrches, le groupe de synth-pop écossais a dévoilé « How Not To Drown », le deuxième single de ce matériel qui mettait en vedette la collaboration du légendaire musicien Robert Smith, leader par Le Curé.

Lors d’une récente conversation avec NME, les membres de Chvrches ont noté que Smith était toujours leur premier choix pour qu’il soit un collaborateur sur leur nouvel album, se démarquant parmi tous leurs artistes préférés, qu’ils soient vivants ou non, révélant que la faible probabilité de faire accepter leur héros musical a été l’un des meilleurs moments de leur carrière.

La chanteuse Lauren Mayberry a noté qu’elle et son compagnon de groupe Martin Doherty s’étaient saoulés de vin un soir d’Halloween, date à laquelle ils ont reçu l’e-mail contenant les enregistrements vocaux de Smith, qui feraient partie de son nouveau single. .

Mayberry décrit le moment comme « la chose la plus mignonne qui ait pu arriver », puisqu’il s’est produit ce qu’il appelle « le jour le plus gothique de l’année ». Doherty a souligné qu’ils auraient pu lui proposer une collaboration avec n’importe qui, vivant ou mort, que ce soit Prince ou « maudit Beethoven », mais qu’il choisirait toujours Robert Smith.

Revenant sur les dix ans d’histoire du groupe, Mayberry qualifie l’expérience de « fou » à l’idée d’avoir l’icône gothique sur son album. « Quand je dois remplir mon travail sur un formulaire, je pense à ça. Je n’aurais jamais pensé que cela pouvait en arriver là », a déclaré le chanteur.

Doherty souligne qu’il y a des moments occasionnels, tels que sa collaboration avec Robert Smith ou jouer avant New Order à Glastonbury en 2016 qui le font réfléchir sur ses progrès de carrière, assurant qu’en 2012 il était fauché et sur le point d’abandonner ses souhaits. .être un musicien professionnel. « Screen Violence » sera mis en vente en août 2021.