Harry Styles est «tellement reconnaissant» de rejoindre l’univers cinématographique Marvel

Le chanteur de One Direction et acteur de Dunkerque Harry Styles a parlé pour la première fois de son rôle dans Eternals et de sa gratitude pour avoir travaillé avec Chloe Zhao.

Pour ceux qui n’ont pas encore vu Éternels et souhaite que ses secrets restent intacts, alors ce n’est peut-être pas l’article que vous recherchez. Dans cet esprit, la scène à mi-crédit de Éternels a apporté la vue inattendue du chanteur de One Director, Harry Styles, faisant ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel alors qu’Eros, qui porte également le titre de Starfox of Mystery Planet, est le frère de Thanos et du prince royal de Titan. Après avoir fait une grande entrée et avoir été officiellement annoncé par Pip the Troll – exprimé par Patton Oswalt et étant un personnage de CGI qui a été assez ridiculisé depuis l’arrivée de la scène dans les cinémas – Eros a dit à un petit groupe restant d’Eternals que leurs amis étaient en difficulté et il peut aider à les trouver, et ainsi met fin à l’installation pendant une seconde Éternels film, ou au moins une partie de celui-ci.

Comme nous le savons avec beaucoup de ces rôles, être dans une scène intermédiaire ou post-crédit pendant quelques minutes mènera généralement à quelque chose de plus grand à venir, donc ce ne sera pas la dernière fois que nous verrons Eros de Harry Styles apparaître dans le MCU, et il est probablement destiné à au moins éternels 2 et potentiellement d’autres films croisés qui sont encore en cours de planification. Une chose Styles, qui a également joué dans le drame de guerre Dunkerque, veut s’assurer que tout le monde réalise à quel point il est reconnaissant d’avoir travaillé sur le film avec la réalisatrice débutante de Marvel, Chloe Zhao.

« Je n’arrive qu’à la toute fin », a expliqué Styles à Dazed. « Mais qui n’a pas grandi en voulant être un super-héros, tu sais ? Ce fut une expérience formidable, et je suis tellement reconnaissante d’avoir pu travailler avec Chloé. »

Selon une interview précédente de Zhao avec Deadline, elle a personnellement choisi Styles pour le rôle de Starfox, qui dans les bandes dessinées a le pouvoir de contrôler les émotions et a le pouvoir de persuasion sur les gens. Le réalisateur a déclaré: « Harry en tant qu’Eros était vraiment un package pour moi. J’ai présenté l’idée de Pip the Troll et Eros à Kevin [Feige, Marvel Studios president] il y a quelque temps. J’aime l’idée d’explorer un éternel qui est au-delà de Titan et qui a peut-être influencé Thanos au fil des ans de la même manière [the] Les éternels nous ont influencés, les terriens. Ce n’était pas comme si j’avais suggéré Eros, et allons chercher des acteurs. J’ai gardé un œil sur Harry depuis Dunkerque, je pensais qu’il était très intéressant. Après l’avoir rencontré, j’ai réalisé qu’il était ce personnage, de la même manière que j’ai choisi le reste de mon casting. Il y a tellement d’Eros en lui. Pour moi, s’il dit oui et Kevin dit oui, alors c’est parti. Et je suis très heureux qu’ils l’aient fait tous les deux. »

Éternels a passé une deuxième semaine au sommet du box-office malgré les critiques et a continué à montrer la puissance de Marvel même face à un score de Rotten Tomatoes qui aurait enterré n’importe quel autre film. Cette histoire nous vient de Dazed. L’œuvre d’art ci-dessus vient de Marianne Lune.





