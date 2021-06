L’artiste EQUAL du mois Jorja Smith partage ses conseils pour les femmes créatrices — Spotify

Artiste R&B primé Jorja Smith s’est fait un nom sur la scène musicale d’aujourd’hui grâce à son son soul teinté de jazz et à ses paroles sincères. L’auteure-compositrice-interprète britannique s’inspire de sa vie, écrivant des chansons qui documentent son voyage vers la découverte de soi et la confiance en soi. Son travail l’inspire à plus de 2 millions de followers, et elle est l’artiste vedette de ce mois-ci dans Spotify’s Programme musical mondial EQUAL.

le programme, qui a été lancé en avril plus tôt cette année, s’attaque à la disparité entre les sexes dans l’industrie de la musique en amplifiant le travail des femmes créatrices. Cela fait partie de la nouvelle campagne de Spotify, ÉGAL, pour démontrer notre engagement à favoriser l’équité pour les femmes dans l’audio et à célébrer leurs contributions mondiales. Pour ce faire, nous étendons les ressources et générons plus d’opportunités pour ces artistes en créant une expérience globale, cohérente et de marque avec EQUAL.

On monte le son sur les femmes artistes comme Jorja. Et, en tant qu’artiste mondiale du mois, elle figurera sur la couverture de notre ÉGAL Mondial playlist, lui donnant plus de visibilité dans le monde entier.

En plus des thèmes pertinents et résonnants de sa musique, Jorja a également été sélectionnée pour rejoindre EQUAL en raison de ses efforts pour élever les femmes artistes émergentes dans son travail. La chanson « Bussdown” du récent EP du chanteur avec le rappeur britannique Shaybo et est une puissante collaboration entre deux femmes à la pointe de la culture musicale internationale.

Pour faire connaissance avec la star du R&B, Pour l’enregistrement a demandé à Jorja de remplir les blancs et de partager ses conseils pour d’autres femmes utilisant leur voix pour changer l’industrie.

Les artistes qui m’ont le plus inspiré sont ____.

Amy Winehouse, Nina simone, Déf mos, Damien Marley, Alicia Clés, Adèle . . . Je peux continuer parce que je suis nouvellement inspiré par de vieux classiques que je n’avais pas découverts quand j’étais plus jeune.

Un conseil que je donnerais à d’autres femmes artistes est ____.

C’est toujours plus facile à dire qu’à faire, mais sois juste toi parce que tu es toi et tu ne peux pas être quelqu’un d’autre. Ne regardez pas les autres et pensez « pourquoi ne suis-je pas là où ils sont, je ne suis pas aussi bon », ou par dépit ou par jalousie. Ne regardez que les autres pour être inspirés et motivés, car c’est ce que nous devons faire en tant que femmes : nous voulons nous inspirer et nous élever mutuellement pour être les meilleures versions de nous-mêmes.

Un moment marquant de ma carrière jusqu’à présent ____.

Emménager dans ma maison, mettre mes plaques et s’asseoir comme, « Wow, tu as fait ça. »

Mon processus créatif consiste à ____.

Je me perds avec tout ce que je commence à chanter ou à faire du freestyle. Une fois que je commence à chanter, j’enregistre parce qu’habituellement je ne fais que dire ce que je pense et les paroles coulent à flot. D’autres fois, je baisse les mélodies mais je ne sais pas quoi dire. Je pense que c’est parce que ce que j’essayais de dire n’était pas encore arrivé.

Une façon dont j’aimerais voir une plus grande équité entre les sexes dans l’industrie de la musique est ____.

Plus de femmes partout. Sur le plateau, en studio de production, devant la maison, à la tête de la musique, des maisons d’édition et des maisons de disques. La liste se rallonge de plus en plus. Je suis tellement habituée à une équipe mixte et équilibrée, j’oublie parfois que l’industrie est très masculine–jusqu’à ce que je monte sur un plateau et que je m’en souvienne.

Une artiste en plein essor que je suis ravie de regarder est ____.

Shaybo. Elle peut couler sur n’importe quel rythme, et je suis juste capturé par son amour, sa réalité et la façon dont elle capture ce que je ressens dans ses bars.

Mon hymne girl-power en ce moment est ____.

« Feux de forêt » par SAULT parce que ça me fait me sentir fort.

Continuez à célébrer Jorja et d’autres femmes artistes sur la liste de lecture EQUAL Global de Spotify ci-dessous :