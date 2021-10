GTA Trilogy ajoute des waypoints, des redémarrages de mission et des contrôles GTA 5 sur PS5, PS4

Le nouveau GTA The Trilogy – The Definitive Edition est bien sûr bien meilleur que ses prédécesseurs PlayStation 2, bien sûr, avec des textures à plus haute résolution, un éclairage repensé et des distances de tirage accrues – mais il jouera également mieux. Les améliorations cruciales incluent un schéma de contrôle inspiré de GTA 5, comme indiqué précédemment, mais également des redémarrages instantanés de mission et des contrôles de ciblage améliorés.

L’un des gros problèmes avec les jeux PS2 originaux est à quel point ils étaient brutalement méprisants pour votre temps. Vous passeriez des heures à jouer à une mission, pour échouer à la fin et être obligé de retourner jusqu’au donneur de quête et de tout refaire. Il semble que vous pourrez réessayer instantanément dans ces remasters, cependant, et bien qu’il n’y ait aucune mention de points de contrôle dans le communiqué de presse – eh bien, croisons tous les doigts, hein ?

Les commandes au volant ont été retravaillées dans GTA San Andreas – nous supposons qu’elles seront les mêmes que dans GTA 5 – tandis que le jeu de tir à tous les niveaux a été complètement repensé pour refléter des versions plus modernes. Malheureusement, bien qu’il y ait un gyroscope visant sur la Nintendo Switch, il n’y a aucune mention de prise en charge pour cela sur la PS5 et la PS4 – un gros manque étant donné que le DualSense et le DualShock 4 ont d’excellents capteurs de mouvement.

Vous pourrez désormais définir des points de cheminement comme dans les jeux en monde ouvert plus modernes, tandis que les roues de sélection des armes et de la radio ont été relookées. Tout cela s’ajoute aux trois titres fonctionnant à 60 images par seconde en 4K sur la PS5, ce qui est certainement le bienvenu. Que pensez-vous de ces améliorations ?