Pronostics de l’Euro 2020 l’Angleterre contre la Croatie et tout les match de Dimanche 13 juin

Angleterre vs Croatie (dimanche, 15h00)

Le voyage vers la gloire de l’Euro 2020 commence dimanche pour l’ Angleterre , alors qu’ils renouvellent les hostilités avec la Croatie au stade de Wembley trois ans après que les Checkered Ones ont anéanti leurs rêves de Coupe du monde.

Angleterre vs Croatie SUR QUELLE CHAINE? En exclu sur Bein sport

L’equipe de Gareth Southgate est déjà pressée par certains pour entrer dans l’histoire et aller jusqu’au bout du tournoi, mais la visite de la Croatie représente un test sévère devant 22 500 supporters optimistes.

EURO 2020, en direct ! Comment regarder Angleterre – Croatie

Notre Pronostic:On dit : Angleterre 2-1 Croatie

Alors que Southgate a encore des dilemmes à résoudre dans tous les domaines du terrain, le jeune talent offensif des Three Lions peut semer la peur dans le cœur de n’importe quelle défense européenne, et c’est aux goûts de Grealish et Mount de justifier leurs sélections possibles sur le comme Foden et Raheem Sterling.

La forme de la Croatie au cours des 12 derniers mois a été pour le moins indifférente, mais il n’y a pas de quoi les radier. Les deux équipes devraient bien sûr terminer dans les deux premiers à la fin du jeu dans le groupe D, mais avec la foule à domicile bruyante qui fait la différence qui a manqué toute la saison, nous soutenons la puissance de feu de l’Angleterre pour les propulser vers un premier -jamais la victoire de jour d’ouverture à l’Euro.

Autriche vs Macédoine du Nord (dimanche, 18h00)

L’Autriche tentera de remporter sa toute première victoire aux Championnats d’Europe, lorsqu’elle affrontera les débutants du tournoi en Macédoine du Nord lors de leur match d’ouverture du Groupe C à Bucarest dimanche soir.

Les deux nations se connaissent déjà, s’étant affrontées à deux reprises lors de leurs campagnes de qualification respectives, les Autrichiens s’imposant à chaque fois.

On dit : Autriche 2-1 Macédoine du Nord

Les deux nations seront conscientes que remporter trois points dimanche donnerait un coup de fouet à leur quête d’au moins l’une des quatre meilleures troisièmes places à gagner ou même une place dans les deux premiers du groupe C.

La Macédoine du Nord sera une menace à l’avenir et a marqué lors de ses deux précédentes rencontres avec l’Autriche, mais nous pensons que l’équipe de Foda aura juste assez pour s’assurer une victoire serrée à Bucarest.

Dimanche, les Pays-Bas affrontent l’ Ukraine dans le groupe C de l’Euro 2020 à l’Amsterdam ArenA.

Ces deux nations devraient se qualifier pour les huitièmes de finale, cette rencontre pourrait donc jouer un rôle clé dans la détermination de l’équipe en tête du groupe.

Nous disons : Pays-Bas 1-1 Ukraine Le deuxième gros match du jour

Les deux équipes déployant potentiellement des formations 3-5-2, il est difficile d’envisager un classique à l’Amsterdam ArenA dimanche.

Les trois derniers matches de compétition de l’Ukraine se sont tous terminés 1-1, il ne serait donc pas surprenant de voir une répétition de ce score, qui en vérité pourrait convenir aux deux nations avec des matches potentiellement plus faciles dans le groupe à venir.

Les favoris de cette Euro sont

France : +450 Angleterre : +500 Belgique : +600 Allemagne : +800 Italie : +800 Portugal : +800 Espagne : +800 Pays-Bas : +1400

De Kylian Mbappe à Cristiano Ronaldo, de Harry Kane à Robert Lewandowski et de Gareth Bale à Kevin de Bruyne, les stars brilleront à travers l’Europe cet été.

11 stades répartis dans 11 pays européens différents accueilleront des matchs, le stade de Wembley accueillant également les demi-finales et les finales, ainsi que des matchs joués à Glasgow, Séville, Budapest, Munich, Copenhague, Bakou, Saint-Pétersbourg, Amsterdam, Bucarest et Rome.