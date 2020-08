Chut… La nouvelle Rolls-Royce Ghost aura plus de 100 kg de matériau d’isolation acoustique

Ce sera le 1er septembre qu’un nouveau Rolls-Royce Ghost sera révélé. La nouvelle berline de luxe a été anticipée par une série de petits films d’animation qui se concentrent sur différents aspects de son développement, révélant certaines des caractéristiques du futur modèle.

Cependant, tout a commencé par une lettre ouverte du directeur exécutif de la marque, Torsten Müller-Otvös, à ses clients. Lettre qui a révélé le concept derrière la nouvelle génération de Ghost qui, dans sa première génération, est devenue la Rolls-Royce la plus réussie de tous les temps.

Le nouveau Ghost est régi par un concept de «post-opulence», qui va à l’encontre des tendances qui célèbrent la réduction et le confinement, même dans les objets de luxe.

C’est ce qui justifie l’expression la plus minimaliste de son design, mais étant une Rolls-Royce, c’est le PDG lui-même de mentionner que Ghost continuera d’inspirer et de présenter «un sens du théâtre et de la magie».

Les petits films qui ont suivi se sont concentrés sur son design, son confort et même sur le type d’utilisation très divers que ses propriétaires font de Ghost, en fonction de la région du globe où ils se trouvent.

«Formule pour la sérénité»

Le silence à bord ne pouvait être oublié. C’est l’une des images de la marque Rolls-Royce depuis ses débuts, où l’on peut rappeler le cas du 40/50 ch, connu en 1906. Un modèle qui sera finalement connu sous le nom de Silver Ghost (silver ghost), résultat de son silence et sa couleur argentée.

Il n’est donc pas étonnant que la nouvelle Rolls-Royce Ghost (fantôme) prenne très au sérieux le silence, la sérénité et la capacité de calmer et de détendre ses utilisateurs.

Rolls-Royce dispose même d’une équipe d’experts en acoustique, qui ont tout fait pour rendre Ghost le plus silencieux possible. Un travail qui a démarré au niveau de sa structure.

La nouvelle Rolls-Royce Ghost utilise la même architecture de luxe que la Phantom et Cullinan – un espace en aluminium – mais adapté à ces exigences acoustiques. Parmi eux, une double cloison a été ajoutée qui sépare la cabine du compartiment moteur – où résidera le célèbre V12 de 6,75 l -, ce qui réduit encore le bruit dans la cabine du moteur déjà silencieux.

Les plus de 100 kg d’isolant acoustique que vous disposerez et qui serviront de titre à cette pièce, seront placés dans des cavités créées spécialement à cet effet, dans le toit, le coffre et le plancher de la structure ne vous arrêtez pas ici …

Entre le double vitrage, il y aura une couche transparente en matériau composite qui augmente les niveaux d’isolation acoustique; et même les pneumatiques n’ont pas été oubliés, ayant été revêtus intérieurement d’un isolant acoustique sous la forme d’une mousse légère.

L’obsession de la réduction du bruit à bord a conduit les ingénieurs spécialisés de Rolls-Royce à repenser les composants les plus insoupçonnés qui produisent des bruits indésirables. Par exemple, même les conduits de climatisation ne se sont pas échappés, ayant été adoucis pour réduire le bruit provoqué par le passage de l’air.

Silence le plus inconfortable

Ironiquement, ils étaient si efficaces pour créer le silence que, dès leur plus jeune âge, ils ont constaté que la suppression de tout bruit provoquait une désorientation de leurs occupants. C’est vrai, l’équipe de spécialistes a été “forcée” de créer un “chuchotement” doux et discret, selon les mots de Rolls-Royce, qui est perçu comme un ton unique, mais subtil, unique à Ghost.

Pour y parvenir, il y a eu un effort exhaustif pour optimiser la fréquence de résonance de plusieurs composants. A titre d’exemple, la structure du siège a été réglée dans son amortissement acoustique, ainsi que des trous ont été faits entre l’habitacle et le généreux compartiment à bagages de 500 l, de sorte que la basse fréquence générée par cela était cohérente avec le «ton» du Ghost.

La suppression et l’ajout de son font partie de la formule complète et complexe de Rolls-Royce Serenity.

La qualité sonore extraordinaire du nouveau Ghost est le résultat de développements techniques importants et d’une attention méticuleuse aux détails, mais elle est vraiment étayée par l’architecture en aluminium exclusive de la marque. Il n’y aurait tout simplement aucun moyen de créer un environnement aussi raffiné acoustiquement avec une plate-forme en acier. “

Tom Davis-Reason, directeur de l’ingénierie acoustique pour le nouveau Ghost

