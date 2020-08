Nous savons déjà à quoi ressemblera Chorus grâce à la bande-annonce de gameplay de la Gamescom

Chorus est un autre de ces jeux qui a réussi à capturer beaucoup d’attentes. Le jeu développé par Fishlabs et qui fait partie de la nouvelle génération de Deep Silver, fait partie de ces projets d’action qui ont réussi à attirer l’attention avec ses bandes-annonces.

Lors de la Gamescom de cette année, nous avons pu voir à quoi ressemblerait ce jeu sur notre écran, puisque nous avons eu la première bande-annonce de gameplay du jeu. Et, comme je l’ai souligné, c’est un jeu qui donnera beaucoup de choses à dire.

Batailles spatiales contre la bête dans Chorus

Dans Chorus, nous jouerons le rôle d’une fille nommée Nara, qui a un lien étrange avec une IA qui l’accompagnera pour développer son histoire mystérieuse et étrange. C’est une histoire à un seul joueur, qui nous emmène dans les coins les plus étranges de la galaxie alors que nous essayons de détruire une organisation appelée le Cercle.

Concernant ce jeu, on sait que l’intention du développeur est d’avoir la meilleure section technique et il semble avoir des idées très claires pour proposer cette amélioration dans la section technique, car comme nous l’avons vu dans le gameplay annoncé, le jeu a l’air vraiment sympa . Pour cette raison, nous avons pu voir à quoi ressembleront ces batailles spatiales que les fans de ce type de jeu aiment tant et qui pourraient être considérées comme le jeu de tir de combat spatial de la prochaine génération.