«  Seul à la maison  »: 1 détail parfait du film de Noël que beaucoup n’ont jamais remarqué

Il existe de nombreux films de vacances populaires à regarder à Noël. Parmi ceux sur la liste de presque toutes les familles se trouve le classique des années 90 Seul à la maison. Bien que ce soit sorti depuis des décennies, certains téléspectateurs apprennent encore de nouvelles choses sur la comédie de Noël en 2020. Découvrez un moment de Seul à la maison vous avez peut-être manqué.

Home Alone a eu 30 ans en 2020

Macaulay Culkin à Paris, France le 11 décembre 1990 | Francis Apesteguy / Getty Images

Cela fait plus de 30 ans depuis Seul à la maison première dans les salles le 10 novembre 1990. Le film a aidé à lancer la jeune star Macaulay Culkin, qui dépeint Kevin McAllister, à la gloire. Le film commence avec Kevin et sa famille se préparant à passer Noël à Paris. Mais après l’atterrissage, sa mère se rend compte qu’ils ont laissé Kevin à Chicago.

Le jeune garçon est choqué de se réveiller et de constater que sa famille l’a abandonné. Cependant, il se rend vite compte que son souhait de Noël est devenu réalité. Il jouit de sa liberté – jusqu’à ce qu’une paire de voleurs se présente. Kevin prend plaisir à les abattre, et au moment où sa famille revient à Chicago, il est un héros.

Bien que réalisé avec un budget relativement faible, Seul à la maison était une sensation au box-office. Le film a non seulement catapulté la carrière de Culkin, mais a engendré une suite directe – plus trois autres mettant en vedette de nouveaux acteurs et un prochain remake de Disney +. Il est très considéré comme l’un des meilleurs films de Noël de tous les temps.

L’intrigue du film n’est pas aussi incroyable que certains pourraient le penser

L’enfant voisin ennuyeux se promène pour faire griller les chauffeurs de taxi, alors il est accidentellement «compté»? Les fourgons doubles, pour que la famille / Catherine O’Hara puisse supposer que Kevin était dans «l’autre»? Les adultes de première classe contre les enfants en classe économique dans l’avion? SORKIN NE POURRA JAMAIS – Emily Andras (@emtothea) 13 décembre 2020

Bien qu’il puisse sembler impossible qu’une telle chose se produise, l’écrivain John Hughes et le réalisateur Chris Columbus ont prêté une attention particulière à chaque détail. Des commentaires et des décors apparemment anodins sont entrés en jeu plus tard dans le film, comme l’a souligné un collègue écrivain: Wynonna Earp créateur Emily Andras.

«La structure de l’histoire dans Seul à la maison est impeccable », a-t-elle tweeté. «Toutes les raisons pour lesquelles la famille oublie Kevin – la panne de courant qui signifie qu’ils sont en retard à l’aéroport / épuisés; les lignes téléphoniques en panne? Sans parler de l’esthétique de Noël rouge / verte de la maison / de sa garde-robe?

Andras continua. «L’enfant voisin ennuyeux se promène pour faire griller les chauffeurs de taxi, alors il est accidentellement« compté »? Les fourgons doubles, pour que la famille / Catherine O’Hara puisse supposer que Kevin était dans «l’autre»? Les adultes de première classe contre les enfants en classe économique dans l’avion? SORKIN NE POURRA JAMAIS, »finit-elle, une fouille à L’aile ouest créateur.

Ce sont ces petits détails qui le distinguent

Andras a attrapé beaucoup de détails notables sur l’intrigue. Mais il y en avait un qui lui manquait même. «N’oubliez pas que son passeport a été ruiné par le lait renversé et jeté», a répondu un utilisateur de Twitter, citant une scène de la nuit précédant le vol qui met Kevin en difficulté. «Je n’ai même pas compris ça! BRILLANT », a tweeté Andras.

Bien sûr, aucun film n’est parfait. Il y a au moins une maison de parcelle dans Seul à la maison: Qu’est-il arrivé au dîner de Noël de Kevin? «Je n’en ai aucune idée», a déclaré Columbus à Insider en 2020. «Si ma mémoire est bonne, il a organisé ce dîner et les gars se présentent? C’est un mystère pour moi. Peut-être que quelque chose a été coupé, mais ces images ont disparu depuis longtemps. Je n’ai aucune idée de pourquoi cela s’est produit.