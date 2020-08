La vidéo qui montre l’incroyable capacité des cellules et des micro-organismes à résoudre des labyrinthes complexes mieux que de nombreux humains

Imaginez la ville avec le plus de trafic que vous connaissez, la plus désorganisée, la plus agressive. Élevez-le à la dixième puissance et vous ne serez toujours pas proche de ce fouillis indéchiffrable de vaisseaux, de membranes, de structures et de renfoncements que nous appelons le corps humain. Il n’est pas nécessaire d’avoir vu «La prodigieuse puce» (ni la version que les Simpsons ont faite à leur époque) pour savoir que le corps humain est un désordre aux proportions énormes. Et pourtant, les cellules le font sans trop de problèmes.

Maintenant, une nouvelle étude publiée dans Science a trouvé comment est-il possible que certains des êtres les plus simples et les plus simples du monde soient si bons avec les labyrinthes et peut parcourir les routes corporelles longues et compliquées. Et ce qui est peut-être encore mieux: ils ont fait des vidéos.

Comment une cellule peut-elle s’orienter dans un labyrinthe de vaisseaux et de tissus?

Labyrinthe de Hampton Court

Les cellules naviguent dans notre corps en utilisant ce qu’on appelle la «chimiotaxie», nous le savons. C’est un système de signaux chimiques (parfois très complexes) qui guident les cellules. Le problème est que ces mécanismes ont une portée limitée et, avec tout cela, les cellules sont capables de parcourir de très longues distances à de nombreuses reprises. Le comment est quelque chose que nous ne comprenons toujours pas bien.

Alors Luke Tweedy et ses collègues se sont mis au travail en essayant de comprendre comment ils l’avaient fait. Ils ont utilisé des modèles informatiques, oui, mais aussi des expériences avec des cellules vivantes. Ils ont créé une série de labyrinthes microfluidiques miniatures (inspiré de ceux du célèbre palais de Hampton Court, près de Londres) et observé comment le Dictyostelium discoideum une sorte d’amibe du sol, il a réussi à les résoudre.

Ils ont également fait le test avec Cellules cancérigènes

La clé? Les auteurs ont constaté que les cellules naviguent mieux lorsque ils utilisent une sorte de «chimiotaxie auto-générée»Non seulement ils captent les signaux chimiques du fluide, mais les cellules génèrent elles-mêmes des substances qui les aident à obtenir une grande quantité d’informations sur leur environnement. Ils génèrent, voient comment ils se dégradent et les suivent petit à petit. C’est, assez curieusement, une stratégie qui “permettrait regarder l’environnement, extraire des informations sur sa dynamique des fluides et prédire encore plus précisément le chemin correct. “