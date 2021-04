James Cameron prie pour que les théâtres survivent pour que Marvel et Avatar puissent encore gagner des milliards

Depuis Titanesque, cinéaste James Cameron s’est imposé comme le roi du box-office. Puis Cameron a fait Avatar pour renforcer encore sa prétention au trône. Il a fallu plus d’une décennie au MCU pour détrôner Avatar avec Avengers: Fin de partie, pour être détrôné à son tour par Avatar cette année encore grâce à une réédition dans les salles chinoises. Une personne moins investie dans cette rivalité au box-office est Cameron lui-même, qui a récemment déclaré à Jimmy Fallon qu’il espérait voir plus de films Marvel battre des records au box-office dans les théâtres.

« Tout le monde fait une grosse affaire [the box office battle], mais la vérité est que nous devons vraiment nous concentrer sur le retour au cinéma. Espérons que nous pourrons encore avoir des films comme ça, Fin du jeu et Avatar et les grands films Marvel et tout ça, des films qui peuvent rapporter 1 ou 2 milliards de dollars. Prions pour que les cinémas soient toujours là après cette pandémie et après ce virage vers le streaming, non pas que j’aie quelque chose contre le streaming. Il y a une bonne écriture et de grands spectacles [streaming], mais rappelons-nous que les salles de cinéma sont une expérience sacrée pour nous tous. Revenons là-bas quand il sera sécuritaire de le faire. «

Il semble que Cameron pense que le MCU aidant à remettre les théâtres sur pied est dans le meilleur intérêt de tous les cinéastes. Et il y a beaucoup de vérité dans cette perspective. Après tout, il faut près d’une décennie à Cameron pour faire un film. Ce n’est pas une chose sur laquelle les cinémas peuvent compter pour rapporter de l’argent sur une base régulière. D’autre part, le MCU publie plusieurs films chaque année, dont beaucoup rapportent plus d’un milliard de dollars à eux seuls.

En ce qui concerne Cameron, le cinéaste a promis de sortir prochainement les suites d’Avatar, en développement depuis plus de onze ans. Dans une interview précédente, Cameron avait expliqué que son approche méthodique de la réalisation de films signifiait que lui et son équipe devaient réfléchir longuement et sérieusement à ce qui avait fait le succès du premier {Avatar]avant de commencer à travailler sur les suites.

«Quand je me suis assis pour écrire les suites, je savais qu’il y en aurait trois à l’époque et finalement cela s’est transformé en quatre, j’ai réuni un groupe d’écrivains et j’ai dit: ‘Je ne veux entendre les nouvelles idées de personne ou les arguments de tout le monde jusqu’à ce que nous ayons passé un certain temps à déterminer ce qui a fonctionné sur le premier film, ce qui est connecté et pourquoi cela a fonctionné. Ils ont continué à vouloir parler des nouvelles histoires. J’ai dit: « Nous ne le faisons pas encore. » Finalement, j’ai dû menacer de tous les renvoyer parce qu’ils faisaient ce que font les écrivains, c’est-à-dire essayer de créer de nouvelles histoires. J’ai dit: « Nous devons comprendre ce qu’était la connexion et la protéger, protéger cette braise et cette flamme. » «

Écrit et réalisé par James Cameron, Avatar 2 stars Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Edie Falco, Kate Winslet, Oona Chaplin, Vin Diesel, Michelle Yeoh et David Thewlis. Le film devrait sortir en salles le 16 décembre 2022.

