Chromecast intégré: vous devez le savoir

Que ce soit sur la télévision, les haut-parleurs intelligents ou d’autres appareils – on trébuche de plus en plus souvent sur le terme «Chromecast Built-in». Mais qu’y a-t-il réellement derrière? Avec nous, vous pouvez découvrir de quoi il s’agit.

Avec un Chromecast, vous pouvez lire rapidement et facilement du contenu tel que des vidéos de votre smartphone sur votre téléviseur – mais de plus en plus souvent, vous n’avez plus du tout besoin d’un Google Chromecast. Au lieu de cela, de plus en plus de fabricants prennent en charge le soi-disant «Chromecast Built-in».

Moyens: L’appareil a directement intégré le protocole Cast, avec lequel vous pouvez diffuser du contenu de votre téléphone mobile directement vers l’appareil respectif – sans aucun matériel supplémentaire. Le protocole Cast est une solution d’échange de données, similaire à AirPlay d’Apple.

Les fabricants suivants ont des téléviseurs avec Chromecast intégré

Vizio

Pointu

Sony

Toshiba

Philips

Polaroïd

Skyworth

Soniq

Les fabricants suivants ont des haut-parleurs / récepteurs avec Chromecast intégré

Vizio

Sony

LG

Philips

B&O Play

Grundig

Polk

Bang & Olufsen

Onkyo

Malheureusement, il n’y a pas d’aperçu complet de tous les appareils prenant en charge Chromecast Built-in. Ici, vous ne pouvez faire attention qu’au signe correspondant et garder les yeux ouverts.

Comment utiliser Chromecast intégré?

C’est simple: votre smartphone et votre télévision ou vos haut-parleurs doivent être connectés au même réseau WiFi – et l’application correspondante, telle que YouTube ou Netflix, doit prendre en charge le protocole Cast. Si tel est le cas, vous pouvez facilement effectuer une sélection dans l’application Netflix sur votre téléphone mobile et la démarrer directement sur votre téléviseur en appuyant sur le symbole de diffusion respectif dans l’application. Votre téléphone mobile fait ainsi office de centre de contrôle, l’opération continue de se faire exclusivement via lui.

Quelles applications prennent en charge Chromecast?

La sélection est large, vous obtenez un aperçu complet directement dans l’application Google Home, que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Play Store et l’App Store. Vous pouvez également lire toutes les applications sur le site Web de Google. Voici une petite sélection:

Youtube

Netflix

Vidéo Amazon Prime

Disney +

Spotify

Google Chrome

Facebook

Puis-je moderniser le Chromecast intégré?





Avec un Chromecast, vous pouvez moderniser la fonction sur les téléviseurs plus anciens.



Image: © Google 2020



Vous ne pouvez pas mettre à niveau le Chromecast intégré. Au lieu de cela, vous pouvez exécuter un Chromecast conventionnel dessus et profiter des mêmes fonctionnalités – juste avec un petit morceau de matériel supplémentaire.

Cela semble plus difficile avec les haut-parleurs: Google avait également une solution pour cela avec Chromecast Audio depuis longtemps. En attendant, cependant, Google ne vend plus l’appareil.

Résumé