À partir de demain, les commissions sur les ventes d’eBay augmentent: quels changements pour les utilisateurs

A partir de demain, vendre sur eBay coûtera plus cher: c’est le résultat de l’entrée en vigueur de nouvelles règles sur la plateforme de commerce électronique qui ont été communiquées à leurs utilisateurs il y a des mois et qui, depuis, suscitent cependant le mécontentement de ceux qui sur la plateforme se consacrent à la vente de biens, de manière sporadique ou plus régulier. En particulier, parmi les aspects les plus critiqués, il y a augmentation des commissions de vente et qui comprendra également i frais de port, appliqué aux vendeurs dits non professionnels.

PayPal en arrière-plan

Les nouvelles règles sont également le résultat de l’abandon partiel d’eBay de la plateforme de paiement Pay Pal. Jusqu’à présent, le système de paiement représentait l’épine dorsale de toutes les transactions qui ont eu lieu sur le portail de commerce électronique, mais à partir de demain, il ne représentera plus que l’une des nombreuses options Disponible: pour les clients, le changement conduira à une expérience d’achat simplifiée et plus rapide, mais certains aspects de leur entreprise sont voués à devenir plus difficiles pour les vendeurs.

Quels changements pour les vendeurs

En particulier, les paiements ne seront plus crédités sur les comptes PayPal des vendeurs, mais aura lieu par virement bancaire et nécessitera qu’un numéro de compte actuel soit associé à votre profil. Les paiements, lisons-nous dans les communications du site, sont traités en 2 jours ouvrés, tandis que l’argent prend encore 2 jours ouvrés avant d’être disponible sur le compte: compte tenu des vacances, à partir du moment du paiement, les vendeurs peuvent en bref être en mesure de mains sur les gains en une semaine.

Les nouvelles commissions

Du point de vue de la commission, eBay passera de la retenue de 10% du coût de vente hors frais d’emballage et d’expédition, à conserver 11,5% du total, y compris tous les coûts supplémentaires. Le changement a été conçu pour mettre un terme au phénomène des marchandises vendues à des prix défiant toute concurrence mais avec des frais d’expédition stellaires – précisément pour économiser sur les commissions, mais est contrebalancé parabsence des commissions retenues à reverser à PayPal. Du moins de ce point de vue, bref, le changement ne devrait pas avoir trop d’impact sur les revenus des vendeurs.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂