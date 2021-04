3 fonctionnalités bientôt disponibles sur Instagram

Les améliorations qu’Instagram recevra sont des notifications repensées, des discussions cryptées de bout en bout et des autocollants collaboratifs.

De toutes les applications appartenant à Facebook, celle qui a le plus augmenté ces derniers temps en termes de fonctionnalités et d’utilisateurs est Instagram, qui après avoir annoncé une fonction de protection de ses utilisateurs adolescents, travaille maintenant sur trois très nouvelles fonctionnalités. atteindra très bientôt le monde entier: meilleures notifications, chats cryptés et autocollants collaboratifs.

Comme on peut le lire dans XDA-Developers, le chercheur d’application Alessandro paluzzi a partagé une série de tweets révélant plus de détails sur ces nouvelles fonctionnalités d’Instagram que nous détaillerons ci-dessous.

Notifications repensées

En premier lieu, Paluzzi a détecté que le réseau social travaille sur un nouvelle interface pour les notifications d’appels, à la fois audio et vidéo.

Dans les images qui accompagnent le tweet, nous pouvons voir que ces nouvelles notifications apparaissent comme une bulle de discussion qui comprend le nom de l’appelant, sa photo de profil sur Instagram et un bouton pour rappeler.

#Instagram travaille sur une nouvelle conception des notifications d’état des appels vidéo / audio 👀 pic.twitter.com/bHqEdPMtUa – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 15 avril 2021

Chats cryptés de bout en bout

Instagram a travaillé sur chiffrement de bout en bout sur les messages directs Depuis le début de l’année et depuis lors, l’application appartenant à Facebook a apporté plusieurs modifications à cette fonction.

La dernière modification, comme nous pouvons le voir dans les images qui accompagnent le tweet, a été qu’ils ont a remplacé le bouton par le titre «Démarrer une discussion chiffrée de bout en bout» par un interrupteur.

#Instagram travaille sur des chats cryptés de bout en bout (E2EE) 👀 pic.twitter.com/XSb4DqHtU6 – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 6 mars 2021

Autocollants collaboratifs

Enfin, le réseau social des photographies travaille sur des stickers collaboratifs, qui ont été vus pour la première fois en octobre de l’année dernière.

Comme on peut le voir dans le tweet de Paluzzi, Instagram montrera un nouvel écran d’introduction qui nous fournira un aperçu de l’autocollant et permettra aux utilisateurs de trouver un sujet, ajouter des contributeurs et partager des histoires avec les personnes qui vous suivent.

ℹ️ Si vous quittez la collaboration ou si vous ne la suivez plus, vous ne pourrez plus la rejoindre en tant que collaborateur. – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 24 janvier 2021

Une fois officiellement publiés, les autocollants collaboratifs permettront aux utilisateurs de faites équipe avec jusqu’à 20 autres personnes pour créer un événement pour vos abonnés.

