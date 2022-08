Si vous voulez un Nothing Phone (1), prenez-en bien soin : il a des composants internes sympas mais il est très difficile à réparer

Les premiers tests et démontages avec le Nothing Phone (1) révèlent une durabilité moyenne et une réparabilité douteuse, malgré ses câbles faisant référence à des Pokémon et toute la « hype » générée.

La Rien Téléphone (1) est le nouveau mobile ne jamais réglerce téléphone transparent qui voulait révolutionner l’industrie mobile, mais finalement il est resté dans un téléphone Android de taille moyenne avec un design similaire à l’iPhoneavec de nombreux habillages, oui, et un jeu de feux arrière assez curieux.

Quoi qu’il en soit, nous ne venons pas ici de critiquer à nouveau le nouveau mobile de Carl Pei, nous l’avons déjà fait dans notre analyse approfondie de ce Nothing Phone (1), mais nous en sommes venus à commenter les premiers tests de démontage et de résistance que les habitués JerryRigEverything et PBKReviews nous ont déjà fourni, avec des détails qui vous intéresseront et beaucoup à ceux qui aiment le premier mobile de Nothing.

Que ce ne soit pas un téléphone normal peut être vu à l’œil nu, et c’est que son design est totalement différent avec cet arrière semi-transparent plein de lumières LED qui ne laisse personne indifférentbien qu’il n’ait qu’une utilité discutable.

En tout cas, les surprises ne sont pas seulement à la vuecar dans ses composants internes -ceux qui ne peuvent pas être vus- il y a aussi des clins d’œil comme ces câbles de marque Pokémon qui font incontestablement partie du ‘œufs de Pâques’ que l’on retrouvera dans le terminal, faisant sûrement référence à la grande affection de Carl Pei pour ces adorables petits monstres créés par Nintendo.

Pas en vain, comme nous l’ont dit les collègues d’Android Police, le nom de code de développement du Nothing Phone (1) avait à voir avec PokémonAlors dans l’entreprise ils l’appelaient en interne « Abra » comme la populaire créature de type psychique du Pokémon de première génération.

Jusqu’ici la curiosité, parce que maintenant le sérieux commence… Nous accompagnerez-vous au démontage et aux tests de durabilité ?

Nothing Phone (1), Bilan : Frappant, Équilibré et Amusant, Mais Révolutionnaire ?

Le Nothing Phone (1) est assez résistant, mais prenez-en bien soin car il manque de réparabilité

La première chose que nous analyserons est l’habituel batterie de test d’endurance que Zack Nelson interprète sur sa chaîne JerryRigEverything, certains chenils que cependant le Nothing Phone (1) a stoïquement enduré, en restant fonctionnel et démontrant une résistance similaire à celle du reste de ses concurrents dans l’industrie.

La Des lunettes de gorille ne change pas sa réponse par rapport à presque tous les autres mobiles, sans gratter jusqu’à la dureté 6 sur l’échelle de Mohs, tout en étant efficace le matériau du châssis est de grande qualité avec l’aluminium comme protagoniste, y compris les boutons d’alimentation et de volume.

Essais de flexion et de torsion oui a montré quelques fissures surtout dans la partie des antennes, bien que le téléphone enduré sans se diviser étant plus résistant lors de la flexion vers l’arrière que vers l’avant. Oui, le lecteur d’empreintes digitales de type intégré et optique est tombé en panne, en plus de nous montrer une étanchéité IP53 qui n’est pas des plus soignées du marché, malgré de bons joints de protection en caoutchouc.

Le test de durabilité JerryRigEverything

La pire nouvelle est dans la part du démontage et de la réparabilitéparce que PBKReviews voulait approfondir la construction de un smartphone qui échoue de loin, obtenant notamment un 3 sur 10 aux examens de la populaire chaîne YouTube.

Il n’y a pas de surprise avec la vitre et la manière d’accéder à l’intérieur, et ce ne sont pas les leds arrière qui rendent les tâches difficiles, mais c’est ça remplacer l’écran en cas de casse est une odyssée tellement complexe qu’on souhaite à tous les possesseurs d’un Nothing Phone (1) qu’il ne casse jamais.

En ce qui concerne les composants, vous pouvez voir ces câbles Pokémon et certains feuilles de graphite pour aider à la dissipation de la chaleur et les températures élevées générées par le matériel, en plus de un film de cuivre dans les coulisses et un grand haut-parleur en bas.

Ici, nous vous laissons avec la vidéo révélatrice de PBKReviews, dans laquelle vous verrez qu’il est indiqué que beaucoup de composants sont très difficiles à obteniren plus d’être compliqué à remplacer par la difficulté d’y accéder à l’intérieur du téléphone… Certains constructeurs pourraient déjà s’inspirer de Fairphone !

Le démontage en détail par PBKReviews

C’est enfin arrivé : un youtubeur a ouvert le Nothing Phone (1) pour voir comment il est à l’intérieur

