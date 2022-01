Guy Who Drew ‘D ** ks ‘dans le film Superbad montre combien il gagne encore

Un Super mal La star dont vous vous souvenez peut-être ou non gagne toujours un joli centime grâce à son court passage dans le film. Regardez le clip ci-dessous :

Se présentant simplement comme ‘le gamin qui a dessiné les d ** ks Super mal‘, l’acteur Casey Margolis – qui a joué une version plus jeune du personnage de Jonah Hill, Seth, dans le film de 2007 – a révélé combien il est toujours payé en résidus 15 ans après la sortie du film.

Les résidus sont les paiements de redevances que les acteurs et autres créatifs reçoivent des sorties en streaming en ligne, des sorties de DVD et des rediffusions de leurs films et émissions de télévision.