Chromecast: changez le WiFi -connecter chromecast au wifi, setup, voici comment cela fonctionne

YEHUA Dongle d'affichage sans Fil 4K sans Fil HDMI WiFi récepteur d'affichage Support Miracast Airplay DLNA pour Android / iOS Phone / PC / TV / Moniteur / Projecteur

【 4K Affichage】 Le port HDMI de ce dongle d'affichage sans fil prend en charge la vidéo 4K. Vous pouvez connecter un smartphone, un ordinateur portable ou un iPad à un téléviseur, un projecteur ou un moniteur et tout ce que vous voyez sur vos appareils mobiles sera reflété sur le plus grand écran, ce qui est plus facile à regarder et peut être partagé. Faites de votre téléviseur un téléviseur intelligent. 【Large compatibilité】 Cet adaptateur HDMI sans fil est compatible avec la plupart des systèmes IOS, Android, Mac et Windows, y compris iPhone, iPad, Macbook, Samsung, Huawei, ordinateur portable, PC et etc. Supporte Miracast, Airplay, le mode DLNA. 【FACILE À UTILISER】 Il ne nécessite pas d'application supplémentaire, vous pouvez librement profiter des médias sur le grand écran: Plug-> Connect comme les instructions dans le manuel d'utilisation, veuillez noter que l'utilisation de différents appareils est différente. (Si vous ne pouvait pas le connecter, contactez-nous librement , Nous fournirons un service 100% satisfaisant) 【Facile à transporter】 L'adaptateur d'écran WiFi sans fil est ultra-léger, léger, compact, peu encombrant en performances et en volume, facile à transporter et peut être utilisé pour les voyages, les réunions, les voyages d'affaires, les réunions de famille, les fêtes décontractées, les films, etc. 【Remarques】 ① Le dongle doit être alimenté par une alimentation externe (au moins 5V / 2A). Smartphone Le smartphone iOS ne peut pas mettre en miroir des applications vidéo cryptées telles que Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, Disney +, etc. en raison du protocole de protection HDCP. Smartphone Le smartphone Android peut mettre en miroir des applications vidéo cryptées payantes via l'application Gogle Home.