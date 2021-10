Ginny & Georgia Saison 2: Date de sortie, mise à jour du casting, de l’intrigue et de la production

Le tournage de la saison 2 de Ginny & Georgia devrait commencer en novembre. Mais, les fans attendaient des nouvelles concernant la saison à venir de l’émission et maintenant ils l’ont fait. Netflix a déjà prolongé la saison en avril. De plus, les fans seront probablement traités avec des photos des coulisses du tournage. La productrice de l’émission, Sarah Lampert, a annoncé dans une publication Instagram qu’elle se rendrait à Toronto dans les prochaines semaines pour commencer la pré-production. Nous sommes aussi excités que vous. Voici ce que nous avons appris à ce jour.

Netflix a-t-il renouvelé la saison 2 de Ginny & Georgia ?

Netflix a renouvelé la saison 2 de Ginny & Georgia en avril de cette année. La première saison de l’émission a commencé en février et s’est plutôt bien passée. Il a également réussi à attirer un grand nombre de téléspectateurs.

Deux mois après la première de la première saison de l’émission, le service de streaming a renouvelé l’émission pour la saison 2. La créatrice de l’émission, Sarah Lampert, a déclaré qu’elle était extrêmement satisfaite de l’accueil réservé à la première saison. La vidéo dit « Nous avons hâte de retourner à Wellsbury pour la saison 2 ».

Mises à jour de la production

Le moulin à rumeurs suggère que Ginny et Georgia Saison 2 commencera la production le 29 novembre 2021. Le tournage devrait durer jusqu’au 8 avril 2022. Dans le paragraphe ci-dessus, Sarah Lampert se rend à Toronto dans les prochaines semaines. Le processus de tournage devrait commencer avec Blue Ice Pictures à Toronto. De plus, le contenu critique et la télévision dynamique font également partie du processus de production.

Date de sortie

Compte tenu du calendrier de production actuel en cours de réalisation de l’émission, il est prudent de penser qu’il est probable que la saison 2 de Ginny & Georgia sera disponible sur Netflix à un moment donné entre le milieu et la fin de 2022. Mais, nous ne pouvons rien prédire avant il y a une confirmation officielle. Nous sommes très heureux de voir des photos des coulisses du lieu de tournage. C’est un bonheur pour les téléspectateurs !

Jeter

Brianne Howey ainsi qu’Antonia Gentry reprendront les rôles de Georgia Miller et Ginny Miller dans Ginny & Georgia Saison 2. Nous nous attendons également à voir les personnages principaux suivants apparaître dans la saison à venir :

Diesel La Torraca dans le rôle d’Austin Miller Scott Porter en tant que maire Paul Jennifer Robertson dans le rôle d’Ellen Baker Sara Waisglass dans le rôle de Maxine Miller Felix Mallard comme Marcus Baker Raymond Ablack comme Joe

Intrigue attendue de la saison 2 de Ginny & Georgia

La saison 1 s’est terminée par une grande finale. Nous avons regardé Ginny dans un état de rage, trébucher à une place sur son vélo avec Austin. De plus, nous avons vu la relation en montagnes russes entre une mère et ses filles en regardant Ginny ainsi que Georgia. Dans la saison 2, nous découvrirons où Ginny et Austin déménagent. En attendant, savons-nous si Georgia est mariée au maire Paul et commence une toute nouvelle vie à Wellsburg ? Que se passe-t-il dans la relation entre Marcus et Ginny ? Nous avons beaucoup de questions sur la deuxième saison. Voyons ce que nous réserve la prochaine saison.

