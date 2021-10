Love Life Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir, y compris la bande-annonce

HAPPYSHOPPING HOTA D6+ AC/DC Dual Smart Charger Battery Balance Charger APP Control pour 1~6S LiHv/LiPo/LiFe/Lilon/Lixx 1~16S NiZn/Nicd/NiMH Batterie, modele:Noir

Ce chargeur de batterie est pratique et pratique, avec double canal AC / DC, sortie double canal, ch1 et ch2, protection du mod¨¨le de s¨¦curit¨¦. Si vous devez charger, ce sera un bon choix, il peut charger beaucoup de types de batteries, la conception intelligente peut satisfaire tous vos besoins! Caract¨¦ristiques: Double canal AC / DC, il est pratique de charger, que ce soit ¨¤ la maison ou en voyage. Contr?le BT APP, vous pouvez utiliser le chargeur sur votre t¨¦l¨¦phone, tr¨¨s pratique, scanner le code QR sur la bo?te et t¨¦l¨¦charger l'application. Double ventilateur, corps en aluminium, gestion de la charge enti¨¨rement num¨¦rique, refroidissement intelligent, plus efficace, plus rapide et plus s?r. Avec une sortie double canal, ch1 et ch2, tr¨¨s pratique et peut charger deux batteries en m¨ºme temps. Avec le port sym¨¦trique, peut prot¨¦ger les batteries lors du chargement. Avec un port de charge 5V 2.1A, vous pouvez charger un t¨¦l¨¦phone portable en m¨ºme temps. Port de