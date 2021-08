Chris Evans a répondu à Lizzo à propos de sa grossesse présumée

Chris Evans sera-t-il papa avec Lizzo? L’acteur et le célèbre chanteur ils ont été impliqués dans diverses versions au cours des dernières heures car la chanteuse a annoncé qu’elle aurait un bébé avec la star de Marvel. La réponse de l’interprète ne s’est pas fait attendre et c’était aussi spirituel que surprenant. Qu’est-ce qui s’est passé?

Mélissa Viviane Jefferson, comme son vrai nom, était une tendance la semaine dernière lorsqu’il a déclaré sur son compte TIC Tac plus de 17,1 millions de followers qu’elle était enceinte de Chris Evans. « C’est quelque chose que j’ai vraiment essayé de garder personnel et privé juste entre moi et le père de mon fils, mais puisque nous diffusons toutes les rumeurs aujourd’hui … Nous aurons un peu d’Amérique! », a déclaré le rappeur dans un post et a étonné tout le monde.

Bien sûr c’était une blague qui est née de la bonne relation que les artistes ont via les messages Instagram que Lizzo elle-même a publiés. Chris a confiance en elle et c’est pourquoi après ses dernières révélations Il a répondu en privé au sujet du bébé qu’ils sont censés avoir ensemble.

La réponse de Chris Evans à Lizzo

(Le Tik Tok de Lizzo)



« Salut ! Je viens d’entendre parler de notre petit bout de chou, ma mère va être trop contente lol », Evans a écrit, prenant les paroles du chanteur avec humour. « Oh, les rumeurs étaient vraies ! »Melissa s’est exprimée sur son compte Tik Tok pour montrer le message de sa nouvelle amie.

La vérité est que le protagoniste de Captain America entretient une grande proximité avec le chanteur, mais n’a pas d’enfant. Dans la quarantaine même il ne s’est pas marié non plus et entretient une vie privée très réservée. Pendant ce temps, Lizzo fait le même chemin et A 33 ans, elle est célibataire et sans enfant.