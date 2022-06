Instagram pourra vérifier votre âge en analysant votre visage grâce à l’intelligence artificielle

in

Instagram teste de nouvelles façons de vérifier l’âge des utilisateurs : il demandera l’identifiant, demandera à vos contacts ou analysera votre visage.

Instagram a commencé à tester trois nouvelles façons vérifier l’âge des utilisateurs de la plateforme, afin d’éviter que des mineurs soient exposés à des contenus inappropriés au sein de la plateforme. L’une des nouvelles façons est analyser le visage de l’utilisateur pour estimer leur âge, grâce à un nouveau système basé sur l’intelligence artificielle.

Jusqu’à présent, Instagram n’avait que la possibilité de vérifier l’âge des utilisateurs grâce à votre carte d’identité. De plus, la vérification de l’âge n’a été effectuée que lors de la tentative de modification de ces données pour qu’elles apparaissent sur le réseau social comme étant âgées de plus de 18 ans. Cependant, cela est sur le point de changer.

Instagram vous demandera un selfie pour vérifier votre âge, ou demandera à certains de vos contacts

La vérification de l’âge du visage est basée sur technologie développée par Yotisociété spécialisée dans la création de logiciels de vérification basés sur des modèles d’intelligence artificielle, qui permettent estimer l’âge d’une personne en analysant ses caractéristiques. Cette technologie peut être testée sur le site Web de Yoti via un test gratuit –la société garantit que les images partagées ne sont pas enregistrées–.

L’un des inconvénients de ce système est que pourrait échouer. Selon Yoti elle-même, chez les personnes de 24 ans ou moins, l’estimation pourrait avoir un écart d’environ 2 ans et demi. De plus, il n’est pas aussi précis lors de l’analyse des visages de femmes ou de personnes à la peau foncée.

En ce sens, bien que vérification de l’analyse du visage Il n’est disponible qu’aux États-Unis dans un premier temps, le système développé par Yoti a l’approbation de certaines organisations européennes, donc, très probablement, la fonction atteindra tôt ou tard d’autres pays.

En plus de cette méthode, Instagram a introduit une autre nouvelle façon de vérifier l’âge des utilisateurs : si l’utilisateur le demande, le réseau social demandera à trois abonnés communs sélectionnés par la personne qui a l’intention de vérifier son âge, pour indiquer si l’âge indiqué par l’utilisateur est correct. Ces abonnés devront être âgés de plus de 18 ans et auront trois jours pour répondre.

Les nouvelles méthodes de vérification sont déjà testées aux États-Unis. Avec eux, Instagram entend empêcher les mineurs de moins de 13 ans d’accéder au réseau socialet que les plus de 13 ans, mais moins de 18 ans, restez en sécurité sur le réseau social en évitant l’exposition à des contenus inappropriés.

