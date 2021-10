Vin Diesel livre la fille de Paul Walker, Meadow, à l’autel

Plus tôt ce mois-ci, Meadow Walker, fille du regretté acteur de cinéma Paul Walker, célèbre pour son rôle de Brian O’Conner dans la franchise « Fast and Furious », a épousé le mannequin et acteur Louis Thorton-Allan. Ce week-end, en présentant les photos de l’événement, les fans de cette série de films d’action ont eu une grosse surprise.

Vin Diesel, le principal protagoniste et producteur de cette saga, était chargé d’accompagner Meadow à l’autel car il était son parrain de baptême, honorant ainsi la forte amitié qu’il partageait avec Paul Walker dans la vie ainsi que les liens d’affection étroits qu’il partage avec sa famille.

Commençant leurs collaborations à l’écran en 2001 avec le premier opus de « Fast and Furious », Diesel et Walker ont rapidement forgé un lien d’amitié solide qui s’est étendu au-delà de leur travail sur le plateau de tournage pendant des années, jusqu’en 2013. , Walker est décédé dans un tragique accident de voiture en marge du tournage du septième volet de sa franchise cinématographique.

Au fil des ans, des rumeurs ont commencé à émerger indiquant l’inclusion possible de Meadow Walker dans la saga « Fast and Furious ». De son poste de producteur, Vin Diesel avait précédemment souligné lors d’une conversation avec E! cela n’exclut aucune possibilité, même s’il espérait réserver tous les secrets et surprises pour le dixième opus, le même avec lequel la saga s’achèverait.

Cody Walker, le frère de Paul, a également été très enthousiasmé par la façon dont « Fast and Furious » a rendu hommage à son héritage dans la franchise au cours du neuvième volet, considérant dans une conversation avec TMZ que Diesel et le reste de l’équipe Ils ont fait un bon choix en laissant leur personnage se terminer en conduisant au lever du soleil.

«Je ne peux pas spéculer sur ce qu’il aurait pensé, je sais juste que Vin a toujours une approche sérieuse pour garder l’héritage de Paul à l’esprit et a toujours fait un excellent travail en rendant hommage à son personnage. Ils ont travaillé ensemble et ont été frères pendant des années. Ils étaient si jeunes quand ça a commencé », a déclaré Walker.