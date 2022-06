Les fans d’extrême droite des garçons stupéfaits après avoir finalement réalisé que Homelander est diabolique

Les fans d’extrême droite de l’émission de super-héros d’Amazon Prime Les garçons ne font que comprendre que le violeur qui laisse mourir des innocents alors qu’il pourrait les sauver et appelle les humains « f ***** g mudpeople » est diabolique.

Qu’il leur ait fallu autant de temps pour comprendre que Homelander est le méchant est incroyable; qu’ils s’effondrent sur une chose aussi évidente l’est encore plus.

L’émission n’hésite pas à nous montrer à quel point il est une horrible excuse pour un super-héros, car il échoue plus tard à sauver un autre avion du détournement et laisse tout le monde mourir alors qu’il pourrait au moins en sauver quelques-uns.

Homelander est un violeur et un meurtrier, et il y a à peine un épisode de Les garçons où personne ne se lamente que l’être le plus puissant de la planète soit si moralement grotesque.