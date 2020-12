Cyberpunk 2077: Mod répond au souhait de nombreux fans

Dans Cyberpunk 2077 vous créez votre propre personnage, mais vous ne pouvez plus le changer dans le jeu lui-même. Avec un mod qui est désormais possible.

«Cyberpunk 2077» se déroule dans un futur où les gens peuvent utiliser des implants pour changer ce qu’ils veulent. Un homme devient rapidement une femme, un homme peut aussi porter des seins, même les ongles peuvent être ajustés individuellement, au moins lors de la création de personnages.

© Projet CD

Ajustez ensuite l’apparence de votre héros Cyberpunk 2077

Mais ces options de personnalisation ne s’appliquent qu’à la création du héros. Il n’est plus possible d’apporter des modifications plus tard dans le jeu. Vous n’êtes même pas autorisé à ajuster votre coiffure ou à vous raser, car il n’y a pas de coiffeur à Night City.

De nombreux joueurs voulaient pouvoir changer de héros plus tard, transformer une femme en homme ou au moins pouvoir porter une nouvelle coiffure.

Le mod « Arasaka Appearance Updater » introduit la possibilité de changer de héros même si vous l’avez déjà créé. Pour ce faire, téléchargez la modification depuis Nexusmods, décompressez-la dans le Annuaire des utilisateurs « Cyberpunk 2077 » et exécutez-les là-bas.

Maintenant, vous changez votre héros en fonction de votre humeur et enregistrez-le. Le personnage a déjà une apparence différente. le Mod ne mesure que 19,1 Mo et est très facile à utiliser.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂