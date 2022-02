Samuel L. Jackson clarifie les mauvaises rumeurs de camée

L’acteur vétéran Samuel L. Jackson a failli apparaître sur Breaking Bad, mais pas exactement de la manière qui a été rumeur. Jackson, un grand fan de la série, a récemment pris un moment pour commenter une publication Instagram de Did You Know Movies qui racontait la légende du quasi-camée de Jackson dans la série à succès AMC. Selon la rumeur, Jackson avait prévu de se faufiler dans une scène habillée en Nick Fury, mettant peut-être en scène Breaking Bad dans l’univers cinématographique Marvel. Il s’avère que l’histoire est à moitié vraie.

« Pendant le tournage Les Vengeurs à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, Samuel L. Jackson a découvert Breaking Bad tournait dans le studio en face de son propre plateau. Il a tenté de se faufiler dans l’arrière-plan d’une scène déguisé en Nick Fury, mais les producteurs l’ont attrapé et ont réutilisé son offre pour un caméo », lit-on dans le message original de Did You Know Movies.

« Ce n’est pas vrai ! Je voulais juste aller à Hermanos et acheter du poulet en arrière-plan d’une scène comme moi-même, mais je n’ai jamais eu le temps de le faire », a riposté Jackson dans les commentaires.

Ce n’est pas exactement un secret que Jackson est un Breaking Bad ventilateur. En 2013, il a enregistré une vidéo de lui-même livrant l’un des monologues de Walter White (Bryan Cranston) dans le film, reproduisant le moment où le chimiste dit à sa femme Skyler : « Je suis celui qui frappe ». Il est intéressant de voir ce dialogue venir d’un autre acteur de renom comme Jackson, même s’il est impossible à ce stade d’imaginer vraiment quelqu’un d’autre comme Heisenberg. Regardez la vidéo ci-dessous, par TMZ.





L’univers Breaking Bad touchera bientôt à sa fin





AMC

Tandis que Breaking Bad terminé en 2013, son univers s’est encore élargi à partir de 2014 avec le lancement de la série préquelle Tu ferais mieux d’appeler Saul. Le comment est défini dans les années qui ont précédé Breaking Bad, révélant l’histoire d’origine de l’avocat pénaliste Saul Goodman. La sixième et dernière saison de l’émission vient de recevoir une date de première en avril, signalant le début de la fin de la série dérivée. Il n’y a pas de plans actifs pour développer d’autres émissions de télévision dans cet univers, ce qui signifie que nous envisageons probablement la fin de l’ensemble Breaking Bad récit.

Les plans peuvent toujours changer. En 2019, Netflix a publié El Camino: un film Breaking Bad, qui a servi de suivi à l’émission télévisée et a ramené Jesse Pinkman d’Aaron Paul aux côtés d’une multitude d’autres favoris des fans. Avec l’histoire de Jesse terminée et la plupart des autres décédés, il ne reste plus beaucoup de place pour avancer dans l’histoire, mais Le Camino n’était pas dans les cartes quand Breaking Bad terminé, non plus. Peut-être qu’avec la bonne idée, cet univers pourrait un jour être revisité avec une nouvelle histoire.





Quant à Samuel L. Jackson, les fans ne l’ont pas vu en arrière-plan à Los Pollos Hermanos le Breaking Badmais on peut le voir dans la prochaine série Marvel Invasion secrète sur Disney+.





