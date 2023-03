Chloe Zhao réfléchit aux critiques d’Eternals

Comme le Ant-Man et la Guêpe : Quantumania L’équipe découvre maintenant par elle-même, rien ne garantit qu’un film de super-héros Marvel sera un grand succès, quelle que soit la popularité de certains de ces films MCU. Le troisième L’homme fourmi le film a rencontré des critiques mitigées lors de sa sortie et est à égalité avec Éternels comme les films Marvel les moins bien notés sur Rotten Tomatoes. Les deux films ont également été en deçà des attentes au box-office.

Dans une nouvelle interview avec THR, Éternels directeur Chloé Zhao a commenté les critiques qui ont frappé son film lors de sa sortie en 2021. Elle a noté à quel point il est « presque impossible » de plaire à tout le monde lorsque vous avez affaire à un public de la taille de la base de fans de Marvel. Sachant qu’elle subirait malgré tout un certain niveau de critiques, Zhao dit qu’elle s’est concentrée sur la réalisation de sa vision pour rendre le film aussi grand que possible.

« Lorsque vous êtes dans Marvel et que vous avez affaire à un public aussi large, je chéris et respecte vraiment le fait que chacun de nous est si unique. C’est excitant que nous soyons tous si différents, et nous changeons et grandissons tous. tous les jours. Mais avec un public mondial, il est presque impossible de rendre tout le monde parfaitement heureux, et faire cela revient à dire que tout le monde est pareil. Donc je pense qu’il y aura inévitablement ça [difference of opinion], et vous devez simplement rester fidèle au genre de film que vous voulez faire, à qui vous êtes et aux personnes avec lesquelles vous collaborez. C’est tout ce que vous pouvez faire, vraiment, et passer un bon moment. Tout le reste est hors de votre contrôle. »