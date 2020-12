Le comité israélien des droits des trans recommande une réforme radicale de la loi sur le genre

Tel Aviv Pride 2019 en Israël. (Amir Levy / Getty)

Les personnes trans en Israël devraient être légalement reconnues, qu’elles aient ou non subi une chirurgie d’affirmation de leur sexe, a recommandé un groupe de travail gouvernemental composé de hauts fonctionnaires.

Un comité conjoint des ministères de la Justice et du Bien-être social a suggéré une série de nouvelles politiques dans le cadre de ses efforts continus pour s’attaquer aux obstacles «épuisants, frustrants et bureaucratiques» auxquels la communauté trans est confrontée.

La sous-procureure générale Dina Zilber et la directrice générale adjointe du ministère des Affaires sociales Avi Motola ont écrit dans un rapport intérimaire que les personnes trans devraient avoir le droit de changer les marqueurs de genre et les noms sur les documents émis par le gouvernement via l’auto-déclaration.

La politique, Haaretz signalés, feraient authentifier les déclarations des citoyens trans par un avocat ou le bureau de l’administrateur général.

Les documents et les formulaires fourniraient également une troisième option de genre, «autre», ont-ils conseillé.

Alors que les personnes trans en Israël souffrent de «problèmes urgents», le comité gouvernemental propose des changements vitaux.

Les propositions donneraient également des droits de reconnaissance juridique du sexe aux jeunes transgenres âgés de 15 à 18 ans avec l’accord des deux parents ou des tuteurs légaux – les autorités sociales soumettraient également un avis.

Ce serait un énorme pas en avant dans les lois actuelles du pays, qui exigent que la candidature des personnes transgenres soit supervisée par un comité de réaffectation du genre et un comité public au sein du ministère de la Santé – ces demandes sont depuis longtemps considérées par les militants comme humiliantes et épuisantes.

Mais la politique proposée actualiserait les lignes directrices du conseil en les rendant moins bureaucratiques et invasives.

Dirigé par certains des principaux hauts fonctionnaires du pays dans les ministères de la justice, de la santé, de la protection sociale et de l’éducation, le groupe de travail a été fondé en octobre pour examiner diverses agences administratives.

Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu est fortement influencé par le noyau ultra-orthodoxe de sa coalition et a adopté une approche de bascule des droits des LGBT + ces dernières années. Certains projets de loi qui profitent à la vie queer sont adoptés, d’autres non.

Cette ligne floue entre l’État et la religion a incité les principaux dirigeants LGBT + à condamner le traitement des personnes trans par le pays comme un «problème urgent».