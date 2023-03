5 séries coréennes similaires à Comment débloquer mon patron que vous allez ADORER

in

Netflix

Nous vous recommandons 5 productions sud-coréennes à succès que vous allez adorer si vous l’avez aimé Comment débloquer mon patron.

©NetflixComment débloquer les stars de My Boss Chae Jong-hyeop, Seo Eun-su et Park Sung-woong

Avec une saison sur Netflix, Comment débloquer mon patron est l’un des derniers succès de la plateforme, pour cette raison, nous vous parlons de 5 autres séries sud-coréennes similaires que vous pouvez retrouver sur la plateforme de streaming et que vous allez adorer.

la série mystère a lieu lorsque l’esprit d’une personne est piégé dans un smartphone et que le PDG d’une entreprise fait équipe avec une jeune femme pour enquêter sur son propre meurtre.

+ M. Reine

Avec 20 épisodes et une seule saison, La série raconte l’histoire d’un chef qui, après s’être réveillé dans le corps d’une reine du XIXe siècle, doit faire face à la cour et trouver un moyen de revenir dans le présent et de retrouver sa vie..

La série met en vedette Shin Hae-sun (ma vie en or), Kim Jung Hyun (Saison des marionnettes) et Bae Jong-ok (innocent).

+ Bataille d’amour

A travers 10 épisodes, l’histoire d’un avocat qui déteste perdre face aux hommes est racontée, ainsi que celle d’un acteur qui se méfie des femmes.: « Mais de la haine à l’amour, il y a un pas », souligne Netflix à propos de la série coréenne qui a été créée en 2023 sur sa plateforme.

+ Alchimie des âmes

En deux saisons, la série raconte comment une puissante sorcière est piégée dans le corps d’une femme aveugle alors qu’elle rencontre un membre d’une famille prestigieusequi a besoin d’aide pour changer son destin.

+ Un reflet de vous

« La vie prospère d’un peintre commence à vaciller lorsqu’une brillante jeune femme de son passé réapparaît… transformée en un être qui n’est même plus l’ombre d’elle-même.« , indique le synopsis de la série dramatique avec une saison.

+ Cours Intensif d’Amour

Une mère au cœur d’or est entraînée dans le monde impitoyable de l’enseignement privé lorsque sa fille tente d’entrer dans la classe d’un célèbre professeur de mathématiques.

La série a une saison et explore le genre de la comédie romantique. Il met en vedette Jeon Do-yeon. (Urgence aéroportée), Jung Kyung Ho (Tomber amoureux d’Innocence) et Lee Bong Ryeon (Woo, un avocat extraordinaire).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?