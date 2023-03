Faites-moi une faveur : où voir le film de Jennifer Lawrence et quand il sort

images sony

Jennifer Lawrence joue dans la comédie réalisée par Gene Stupnitsky.

© Sony ImagesJennifer Lawrence joue et produit le film Do Me the Favor

Jennifer Lawrence est de retour sur les écrans et cette fois l’actrice vedettes du film Fais moi une faveurdonc, nous vous disons où le voir et lorsque le nouveau projet dont la bande-annonce a déjà été publiée est publié.

Fais moi une faveur Ce n’est pas seulement le retour sur les écrans de Jennifer Lawrence, mais aussi marque également son deuxième projet en tant que productriceavec la Réalisé par Gene Stupnitsky (bons garçons).

« Sur le point de perdre la maison de son enfance, Maddie (Lawrence) découvre une offre d’emploi intrigante : des parents riches et contrôlants recherchent quelqu’un pour « sortir » avec leur fils introverti de 19 ans, Percy, avant qu’il ne parte pour l’université. . À sa grande surprise, Maddie découvre bientôt que Percy maladroit n’est pas une chose sûre.« , dit le synopsis du film.

+ Où voir et quand sort le film Hazme el Favor ?

Pas d’émotions fortesle titre anglais du film, On peut le voir prochainement dans les salles puisqu’il sortira le 22 juin et On ne sait pas encore s’il atteindra les plateformes de streaming après son passage dans les salles, bien qu’ayant un accord avec Netflix, le film pourrait atteindre cette plateforme de streaming.

Le film Fais moi une faveur compte dans sa distribution avec Jennifer Lawrence, Ebon Moss-Bachrach, Natalia Moraux, Matthieu Broderick, hasan minhaj, laura benanti, Daniela Maximilien et Andrew Barth Feldmanentre autres.

