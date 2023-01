Cher Instagram, nous sommes en 2023. Pouvons-nous avoir une application optimisée correctement pour les tablettes et les iPad ?

2 janvier 2023 14:21:39 IST

Il ne serait pas exagéré de dire que Meta a une relation étrange avec l’une de ses propriétés les plus réussies, Instagram. À toutes fins utiles, Meta semble être déterminé à traire tout Instagram autant qu’il le peut – c’est la raison pour laquelle Meta veut que la plate-forme de partage d’images et de vidéos ressemble davantage à TikTok et révolutionne ce que les gens pensent à court de vidéos et comment les gens les consomment. Et pourtant, Meta refuse tout simplement de faire cette seule chose que les utilisateurs d’Instagram, principalement les gestionnaires de médias sociaux, veulent désespérément : créer une application Instagram pour les tablettes et l’iPad.

Instagram a d’abord commencé comme une application pour iPhone uniquement pour le partage de photos, il y a près de 12 ans, à peu près au même moment que l’iPad a été lancé. Et à part créer une application qui permet essentiellement aux utilisateurs de parcourir Instagram dans sa version Web, ni Meta ni Instagram n’ont fait grand-chose en termes de version tablette dédiée de l’application.

La nécessité d’une version tablette ou iPad de l’application

Instagram, et en fait toutes les plateformes de médias sociaux, sont devenus des arènes massives pour les publicités. Certains des utilisateurs les plus importants de la plate-forme, des micro-influenceurs aux véritables méga stars, ont des équipes dédiées qui gèrent la présence de ces stars sur les réseaux sociaux. Contrairement à la plupart des autres plates-formes de médias sociaux, Instagram ne fonctionne pas très bien sur les ordinateurs de bureau ou les Mac, et bien sûr, il ne fonctionne pas bien sur un iPad. Cela seul devrait être une raison suffisante pour qu’Instagram crée une application dédiée aux tablettes et iPads.

Deuxièmement, certaines des tablettes, en particulier certains des derniers iPad d’Apple, sont suffisamment puissantes pour remplacer les ordinateurs portables et les Macbooks. Non seulement les gens l’utilisent pour surfer sur le Web et effectuer des tâches de productivité de base, mais plusieurs gestionnaires de médias sociaux et artistes utilisent également leur iPad pour éditer des vidéos, de la musique et des photos.

Instagram a en fait créé des applications pour l’iPad

Cela peut surprendre, mais Instagram a en fait créé un tas d’applications pour iPad en particulier. Instagram eux-mêmes ont créé deux applications d’appareil photo pour iPad, Hyperlapse et Boomerang, mais pas l’application principale.

Cette décision de créer des applications de caméra pour l’iPad n’a en fait aucun sens si l’on considère que les caméras de l’iPad n’ont jamais été comparables à celles de l’iPhone. Ainsi, Instagram, créant deux applications de caméra dédiées pour l’iPad, mais pas l’application Instagram de base elle-même, n’a pas beaucoup de sens.

Meta a tué les alternatives Instagram pour les iPads

Plusieurs développeurs ont en fait créé des applications qui permettent aux utilisateurs de parcourir Instagram mieux que l’application actuelle. Cependant, Instagram a changé son API qui a permis aux développeurs d’accéder au service dans leurs applications. Instagram a tué le marché des alternatives d’applications iPad sans créer le sien.

Les applications Web ne peuvent pas concurrencer les applications correctement codées

Meta et Instagram insistent sur le fait que la « version Web de l’application » du site Web d’Instagram est plus que suffisante. Cependant, il est loin de l’application native. Essayez de comparer l’utilisation d’une application dédiée à l’utilisation de la version Web de l’application, et vous verrez de quoi nous parlons.

