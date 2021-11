Le combat qui a failli mettre fin à la vie de Sylvester Stallone dans un de ses films

Sylvester Stallone Il est un acteur emblématique de l’industrie hollywoodienne. Ses rôles ont fasciné des générations entières qui ont aimé des personnages tels que Rocky et Rambo. En ce sens, l’une des entrées dans la vie du Étalon italien a marqué à jamais l’interprète. Parce que? La vérité est que Sylvester a failli perdre la vie en Rocheux iv. Incroyable!

Le fait est révélé lors d’un documentaire qui traite de la coupure du réalisateur de Rocheux iv en salles sous peu. C’est ainsi que Stallone a raconté qu’un hit de sa co-star Dolph Lundgren, qui a donné vie au boxeur soviétique Ivan Drago dans le film, il l’a envoyé à l’hôpital pendant 4 jours.

Stallone a failli mourir dans Rocky IV

« La première chose que nous avons filmée a été mon entrée, l’entrée de Lundgren et les présentations, puis je me suis blessé pendant le combat. J’ai dû être transféré en soins intensifs en Californie depuis le Canada », a étonné Stallone avec son histoire, qui a également avoué que la scène en question avait été immortalisée dans le film.

« Lundgren m’a pulvérisé. Je ne l’ai pas ressenti à l’époque, mais plus tard dans la nuit, mon cœur a commencé à gonfler. Ma tension artérielle est montée à 260 et j’allais parler aux anges. La prochaine chose que je sais, je ‘ Je suis sur un vol d’urgence à basse altitude. Je suis en réanimation entourée de religieuses et puis après ça, j’ai dû rentrer et finir le combat. « a avoué l’acteur emblématique de tant de films d’action.

Concernant la coupe du réalisateur Rocheux iv il y a un synopsis officiel. « Les scènes de combat sont plus intenses, la musique est plus puissante et le drame s’intensifie en tant que champion du monde des poids lourds Balboa rocheux vous devez à nouveau défendre votre titre. Cette fois contre son adversaire le plus redoutable : Ivan Drago« dit le résumé. Cette nouvelle version du film comprend 40 minutes supplémentaires avec plus de séquences des combats qui se déroulent dans le film.

Rocheux iv a frappé les films en 1985 et a joué Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Carl Weathers, Burt Young, Talia Shire, Tony Burton, Brigitte Nielsen et Michael Pataki. Le film est rapidement devenu un classique capable d’émouvoir les spectateurs avec le message que le Étalon italien part après un combat acharné contre son rival invincible à Moscou. Épingle de sûreté!

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂