Island, le k-drama Prime Video à ne pas manquer

La série met en vedette Kim Nam Gil, Lee Da Hee et Cha Eun Woo, l’ancienne idole de K-pop du groupe Astro.

©IMDBLe K-drama est maintenant disponible sur Prime Video

Les premiers épisodes sont déjà sortis. îlesle drame k de Première vidéo et nous vous dirons ce que l’on sait de cette série car nous sommes sûrs que peu à peu elle attirera l’attention des fans de ce genre, ainsi que des fans du le suspenseles la terreurla fantaisiela aventure et la action. L’histoire est menée par le chasseur de démons Van et l’héritière de l’hôtel Wan Mi-Ho qui rejoignent un prêtre.

Selon le synopsis de Prime Video : « le mal a fait son premier pas pour détruire le monde, sur l’île mystérieuse de Jeju, la porte d’entrée de celui-ci. Van, un mélange d’humain et de monstre ; Won Mi-ho, le centre du destin ; et Johan, celui qui exerce le pouvoir de Dieu s’unit. Un fantasme d’exorcisme étrange mais captivant bourré d’action alors que vous combattez le mal, partagez le destin de sauver le monde et défiez le vôtre.« .

Dans certaines parties, les deux premiers chapitres sont déjà sortis depuis le 30 décembre et, semaine après semaine, six autres de cette série sud-coréenne sortiront, ce qui apporte avec elle gobelins, monstres Oui démons. La série a comme protagonistes Kim Nam Gil (Va), Lee Da Hee (Won Mi Ho) et cha-eun-woo (Johan), ancienne idole de K-pop du groupe Astro. D’accord avec IMDBce k-drama est sorti dans 240 pays via Prime Video en décembre.

La série Prime Video est basée sur un webcomic populaire du même nom, qui a été publié pour la première fois en 1997. écrit par Yoo In-wan et dessiné par Yang Kyung-il. La bande dessinée, comme le projet maintenant présenté, suit l’histoire de Van, un chasseur de démons immortel alors qu’il explore son passé mystérieux pour vaincre les forces du mal qui sont venues sur l’île de Jeju.

Cette fabrication fait partie du contrat de collaboration de contenu entre la société de production Studio Dragon et Amazon Prime Videoon s’attend donc à ce qu’après îles D’autres productions arrivent. Studio Dragon a réalisé des projets tels que Ma famille inconnue, Le roi : monarque éternel, Mon Holo Amour, Les mensonges intérieurs, Alarme d’amour, Le sourire a quitté tes yeux Oui ma vie en orentre autres.

