L’admirable transformation physique d’Harry Melling, l’acteur d’Harry Potter qui triomphe désormais sur Netflix

Harry Melling vient d’arriver sur Netflix avec Les Crimes de l’Académie et, sans aucun doute, il est très différent de la façon dont il a été vu dans Harry Potter. Voir!

Il y a quelques heures à peine, Netflix a ajouté à son catalogue Les Crimes de l’Académie, un film qui a déjà fait sensation dans le monde entier. La bande, même si parle d’Edgar Allan Poe, ce n’est pas une histoire basée sur ses livres Et c’est précisément ce qui est le plus frappant. Eh bien, cette fois, il est un personnage simple dans un drame surprenant et étonnant à la fois.

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, Les Crimes de l’Académie caractéristiques Harry Melling dans le casting L’acteur, connu pour son rôle dans Harry Potter Comme Dudley Dursley, il a surpris les fans avec sa participation à ce long-métrage où, justement, il incarne Poe. Cependant, ce qui a le plus attiré l’attention, c’est son admirable changement physique par rapport à la saga basée sur les livres de JK Rowling jusqu’à maintenant.

L’admirable changement physique de Harry Melling de Harry Potter à aujourd’hui :

Dans ces deux premières images Le changement physique de Harry Melling il est impossible de manquer. En eux, il est évident que l’acteur a non seulement changé de physique, mais a également grandi et ses traits ont changé

Comme sur les premières photos, Harry Melling continue de surprendre avec son changement. L’image de gauche date de 2010 tandis que celle de droite date de 2016 lorsqu’il a joué dans La vieille garde. En eux, il est révélé comment il a amélioré son physique et a même laissé ses cheveux en bigoudis.

Ces deux instantanés sont les plus étonnants concernant Harry. Les deux datent de 2022, mais l’un provient d’une conférence de presse et dans l’autre, il est qualifié de Poe. En eux, non seulement il a changé d’apparence, mais il a également été vu avec une nouvelle coiffure et avec une mâchoire beaucoup plus fine et plus pointue.

