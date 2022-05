Fin d’une époque : Apple abandonne l’iPod touch, tuant enfin la gamme de produits emblématique de l’iPod

11 mai 2022 10:39:19 IST

C’est vraiment la fin d’une époque. Apple a publié une note de presse indiquant qu’ils vont arrêter la production de l’iPod touch de 7e génération, et avec lui, tous les iPod. La version la plus récente de l’iPod touch a été lancée en 2019, comportait la puce bionique A10 et disposait de 256 Go de stockage.

L’iPod touch était le dernier modèle restant de la célèbre gamme de lecteurs multimédias d’Apple. Au fil des ans, l’iPod a dû faire face à une concurrence féroce de la part de Sony et de Panasonic, mais il a prévalu. Chaque fois qu’une entreprise de technologie a présenté l’un de ses produits comme un tueur d’iPod, ledit produit a été un désastre (nous vous regardons Microsoft et votre Zune). Inutile de dire que l’iPod restera comme l’un des éléments technologiques les plus importants du 21e siècle.

Lancé il y a plus de deux décennies, l’iPod a changé la façon dont les gens pensaient à la musique et a eu un impact éternel sur le fonctionnement de l’industrie musicale. La série iPod a accueilli de nombreux excellents produits d’Apple, notamment l’iPod original, le populaire iPod nano, l’emblématique iPod Shuffle et, bien sûr, l’iPod touch, qui n’était rien de moins qu’un smartphone, moins les capacités d’appel.

L’iPod touch a été lancé pour la première fois en 2007, la même année qu’Apple a lancé l’iPhone, et a été l’un des éléments les plus vitaux qui ont contraint les utilisateurs à développer leur façon de consommer n’importe quel contenu.

Cependant, grâce à la popularité croissante, à la modularité et à l’abordabilité de très bons smartphones, l’écriture est sur le mur depuis un certain temps pour les lecteurs multimédias comme l’iPod Touch. En 2017, Apple a abandonné l’iPod Nano, son lecteur multimédia le plus vendu depuis des années. En 2014, il a tué l’iPod classique, invoquant la nécessité de réaffecter les ressources. Apple, tuer l’iPod touch, n’était qu’une question de temps, et ne devrait pas être une surprise.

Ce qui est surprenant cependant, c’est qu’Apple a maintenu le produit aussi longtemps. De toute évidence, ils avaient perdu tout intérêt pour le produit et cela peut être constaté par le fait que l’iPod touch n’a pas reçu de mise à niveau depuis plus de trois ans. De plus, avec la pénétration mondiale des smartphones à un niveau record, les fans passionnés d’iPod avaient également perdu tout intérêt pour le produit.

Aussi emblématique que soit l’iPod, il devait être tué à un moment donné. Pourtant, si quelqu’un veut mettre la main sur un pour des raisons sentimentales, Apple a déclaré que le produit sera disponible jusqu’à épuisement des stocks.

