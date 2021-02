Xiaomi Redmi Note 9T vs Redmi Note 8T: comparaison des prix frappés

Nous vous montrons le Xiaomi Redmi Note 9T et le Redmi Note 8T en comparaison. Nous révélons les différences et expliquons les forces et les faiblesses du matériel. Ainsi, vous pouvez rapidement savoir lequel des smartphones bon marché vous convient le mieux.

Table des matières

Données techniques en comparaison: Redmi Note 9T vs Redmi Note 8T

Avant d’entrer dans les détails, voici un aperçu clair des spécifications les plus importantes des smartphones.

Xiaomi Redmi Note 9T

Afficher: LCD IPS 6,39 pouces (2340 x 1080 pixels)

LCD IPS 6,39 pouces (2340 x 1080 pixels) Chipset: MediaTek Dimensity 800U 5G

MediaTek Dimensity 800U 5G RAM: 4 Go de RAM

4 Go de RAM Espace de stockage: 64 Go / 128 Go extensible avec microSD

64 Go / 128 Go extensible avec microSD Triple caméra: Grand angle (48 MP), capteur macro (2 MP), capteur de profondeur (2 MP)

Grand angle (48 MP), capteur macro (2 MP), capteur de profondeur (2 MP) Caméra frontale: Grand angle (13 MP)

Grand angle (13 MP) Batterie: 5000 mAh

5000 mAh Système opérateur: Android 10 avec MIUI 12 pré-installé en usine

Android 10 avec MIUI 12 pré-installé en usine Connexions: USB-C, prise audio 3,5 mm

USB-C, prise audio 3,5 mm Dual SIM: Disponible

L’avant et l’arrière du Redmi Note 9T (© 2021 Courbé)

Xiaomi Redmi Note 8T

Afficher: LCD IPS 6,3 pouces (2340 x 1080 pixels)

LCD IPS 6,3 pouces (2340 x 1080 pixels) Chipset: Qualcomm Snapdragon 665

Qualcomm Snapdragon 665 RAM: 3 Go / 4 Go de RAM

3 Go / 4 Go de RAM Espace de stockage: 32 Go / 64 Go / 128 Go extensible avec microSD

32 Go / 64 Go / 128 Go extensible avec microSD Caméra quadruple: Grand angle (48 MP), ultra grand angle (8 MP), capteur macro (2 MP), capteur de profondeur (2MP)

Grand angle (48 MP), ultra grand angle (8 MP), capteur macro (2 MP), capteur de profondeur (2MP) Caméra frontale: Grand angle (13 MP)

Grand angle (13 MP) Batterie: 4000 mAh

4000 mAh Système opérateur: Android 9.0 avec MIUI 12 pré-installé en usine

Android 9.0 avec MIUI 12 pré-installé en usine Connexions: USB-C, prise audio 3,5 mm

USB-C, prise audio 3,5 mm Dual SIM: Disponible

L’avant et l’arrière du Redmi Note 8T (© 2021 Courbé)

Design: style moderne avec des défauts de qualité

De l’extérieur, le Redmi Note 9T fait une impression plus moderne. Ceci est principalement dû au trou de perforation pour la caméra frontale placé en haut à gauche. Le Redmi Note 8T, quant à lui, a une encoche en forme de goutte d’eau. Sinon, cependant, les smartphones sont très similaires de face. Le verre des écrans est plat et encadré sur les bords par des bords étroits mais clairement visibles.

L’arrière des smartphones Xiaomi est cependant très différent. Le Redmi Note 9T est en plastique, ce qui semble moins précieux que le dos en verre du Redmi Note 8T. La triple caméra du nouveau modèle se trouve dans un module rond, qui a l’air plus frais que les objectifs du Redmi Note 8T, qui sont disposés verticalement l’un en dessous de l’autre.

Le Xiaomi Redmi Note 9T a une caméra ronde (© 2021 Xiaomi)

La taille et le poids des smartphones Xiaomi ne diffèrent que très peu. Le Redmi Note 9T mesure 161,2 x 77,3 x 9,1 mm et pèse 199 g, tandis que le Redmi Note 8T mesure 161,1 x 75,4 x 8,6 mm et 200 g. Cependant, le choix des couleurs est assez différent. Le Redmi Note 9T propose deux variantes très nobles avec du noir et un violet foncé. Les variantes de couleur plus claires bleu, blanc et gris du Redmi Note 8T semblent un peu plus conviviales.

Affichage: taux de rafraîchissement de 90 Hertz pour peu d’argent

Les écrans des smartphones Xiaomi sont très similaires. Les panneaux IPS ont tous deux un Full HD Plus net et mesurent environ 6,3 pouces. Avec le Redmi Note 9T, cependant, l’écran LCD a un taux de rafraîchissement de 90 Hertz, ce qui garantit des animations plus fluides lors du défilement ou de la lecture. Le Redmi Note 8T ne propose que la norme 60 Hz.

L’écran du Xiaomi Redmi Note 8T couvre presque tout le front (© 2020 COURBE)

En ce qui concerne la protection, les écrans des smartphones Xiaomi sont à égalité. Les deux s’appuient sur le verre Gorilla Glass 5 largement résistant aux rayures et à la rupture. Le mélange de verre de Corning n’est pas la dernière version, mais a déjà fait ses preuves dans de nombreux autres appareils. Cependant, seul le Redmi Note 9T dispose d’une protection contre les éclaboussures d’eau. Le Redmi Note 8T reste mieux dans votre poche quand il pleut.

Performance: l’atout du Redmi Note 9T

La performance est le gros atout du Xiaomi Redmi Note 9T. La puce 7 nm Dimensity 800U 5G de MediaTek est clairement supérieure au SoC Snapdragon 665 11 nm de Qualcomm. Avec une fréquence d’horloge maximale de 2,4 GHz et 3 Go ou 4 Go de RAM, le Redmi Note 9T obtient 343150 points dans le test de référence Antutu. Avec sa fréquence d’horloge de 2,0 GHz et sa RAM de 4 Go, le Redmi Note 8T n’atteint qu’un total d’exactement 170 516 points.

Pour couronner le Xiaomi Redmi Note 9T, qui est déjà assez rapide dans sa gamme de prix, le MediaTek SoC dispose également d’un modem 5G intégré. Le smartphone bénéficie également des vitesses de téléchargement et de téléchargement rapides du nouveau standard cellulaire, à condition qu’une carte SIM avec un contrat correspondant soit utilisée. Le Redmi Note 8T, par contre, n’utilise que l’ancienne norme 4G LTE.

Comparaison des caméras: rétrograder chez le successeur?

L’équipement photo des smartphones Xiaomi est surprenant, car l’ancien modèle est mieux positionné ici, du moins sur le papier. La triple caméra du Redmi Note 9T ne propose qu’un grand-angle de 48 MP, une macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que la caméra quadruple du Redmi Note 8T dispose d’un capteur supplémentaire de 8 MP -Ultra grand angle est ajouté. Cela signifie que l’ancien modèle a au moins une autre option photo.

La caméra du Redmi Note 8T en action (© 2020 COURBE)

Les caméras frontales des smartphones Xiaomi sont presque identiques. Les deux reposent sur un capteur grand angle de 13 MP. Cependant, le Redmi Note 9T combine cela avec une ouverture f / 2.3, tandis que le Redmi Note 8T utilise une ouverture f / 2.0. Il ne faut donc pas s’attendre à des différences drastiques de qualité photo.

Les deux smartphones Xiaomi enregistrent des vidéos dans un maximum de 4K à 30 ips. En Full HD, cependant, jusqu’à 60 ips sont également possibles. Le Redmi Note 8T propose également un mode ralenti de 120 ips en résolution.

Batterie: le Xiaomi Redmi Note 9T a plus de puissance

En termes d’autonomie, le Xiaomi Redmi Note 9T devance clairement le Redmi Note 8T sur papier. Le nouveau modèle est basé sur une batterie de 5000 mAh, qui, associée au processeur 7 nm à économie d’énergie, garantit une utilisation estimée à un jour et demi à deux jours. La batterie Redmi Note 8T est également assez grande avec une capacité de 4000 mAh, mais est liée à un processeur 11 nm plus gourmand en énergie.

Trop souvent, vous n’avez pas à charger le Redmi Note 8T (© 2020 Xiaomi)

Les deux smartphones Xiaomi ont une fonction de charge rapide de 18 watts qui raccourcit les temps de charge. Cependant, ils ne prennent pas en charge la charge par induction sans fil ou la charge inversée. Cependant, cela n’était pas à prévoir dans cette gamme de prix.

Conclusion: le Xiaomi Redmi Note 9T est convaincant

Dans l’ensemble, le Xiaomi Redmi Note 9T nous a plus convaincus que le Redmi Note 8T. Avec le taux de rafraîchissement de 90 Hertz sur l’écran, le processeur 7 nm relativement rapide et la grande batterie de 5000 mAh, le nouveau modèle s’affirme clairement. Dans une comparaison directe, le Redmi Note 8T ne marque qu’avec le dos vitré et l’équipement de la caméra.

En termes de prix, les smartphones Xiaomi ne diffèrent pas radicalement. Vous pouvez obtenir le Xiaomi Redmi Note 9T pour 229,90 euros dans le 64 Go et pour 269,90 euros dans la variante de mémoire 128 Go. Le Redmi Note 8T est disponible en version 32 Go, 64 Go et 128 Go et est légèrement moins cher avec une fourchette de prix de 179,90 euros à 249,90 euros.